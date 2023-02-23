الامارات | مهرجان السمحة التراثي ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان السمحة التراثي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بمدينة السمحة في أبوظبي ويستمر حتى الخامس من مارس المقبل، ويشهد برامج تراثية وترفيهية منوعة، ومسابقات يومية بجوائز، إضافة إلى سوق شعبي للأسر المنتجة وفعاليات في المسرح ومحاضرات توعوية.

وقال مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات راشد خادم الرميثي إن «المهرجان يمثل حدثاً سنوياً تتطلع الأسر للمشاركة فيه، ويهدف إلى المحافظة على التراث والهوية الوطنية، وتعريف الزوار بالتراث الإماراتي العريق، إذ يستقبل المهرجان يومياً مئات الزوار بمختلف جنسياتهم وأعمارهم، بالإضافة إلى دوره المجتمعي في دعم الأسر المنتجة من خلال مشاركتها وعرض منتجاتها في السوق الشعبي المصاحب للمهرجان الذي يمثل نقطة وصل سهلة ما بين البائع والمشتري».

وأشار الرميثي إلى وجود فعاليات وأنشطة منوعة بالمهرجان، منها الثقافية والتراثية والترفيهية، وتشمل المسابقات التراثية مثل مسابقة الأكلات الشعبية، والزي الشعبي وغيرها، إضافة إلى الورش الحية في الحرف اليدوية والأكلات الشعبية وركن الألعاب والمسابقات اليومية على مسرح المهرجان وتقدم للفائزين جوائز قيمة.