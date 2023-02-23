الامارات | مهرجان أبوظبي ينطلق مع موهبة إماراتية وصوت أوبرالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان أبوظبي 2023، بقصر الإمارات في الأول من مارس المقبل، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييغو فلوريز، والتي تليها مجموعة من الفعاليات الموسيقية تستمر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر المقبل.

والتزاماً بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم الإبداعية، وتنمية المواهب الإماراتية والاحتفاء بها، يفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييغو فلوريز الذي يُعد من أقوى أصوات التينور، إذ يقدم برفقة الأوركسترا برنامجاً موسيقياً ومجموعة من الأغاني اللاتينية. ويستضيف قصر الإمارات في 10 مارس العرض الأول في الشرق الأوسط «من شهرزاد إلى كارمن»، إذ تستعرض ماريا باخيس، مؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص مواهبها في تجسيدها لشخصية كارمن.