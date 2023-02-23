الامارات | مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط ينطلق 3 مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط الذي يُقام سنوياً في شمال المغرب عن برنامج دورته الـ28، التي ستنطلق في الثالث من مارس المقبل وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته.

وقالت إدارة المهرجان إن المسابقة الرسمية تشمل 12 فيلماً طويلاً من بينها فيلمان مغربيان هما «أسماك حمراء» للمخرج عبدالسلام الكلاعي، و«صيف في بجعد» للمخرج عمر مول الدويرة.

ومن أبرز الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة: «عَلم» للمخرج الفلسطيني فراس خوري، و«بِركة العروس» للمخرج اللبناني باسم بريش.