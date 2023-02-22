طريقة عمل مربى الجزر.. «مكونات بسيطة وحلويات سهلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل مربى الجزر حتى تسهل عليهن السندوتشات في أيام الدراسة، لأنها من الأنواع السهلة والتي يحبها الأطفال ويمكن تحضيرها وجبة غذائية صحية تساعدهم على الاستفادة من المكونات المفيدة في الجزر.

مقادير مربى الجزر

400 جرام جزر مقشر ومبشور

300 جرام سكر

200 مللي ماء

عصير حبة ليمون

قشر حبة برتقال مبشور

عودين من القرفة

حبات يانسون، حسب الرغبة

حبات قرنفل، حسب الرغبة

طريقة عمل مربى الجزر

بالنسبة لطريقة عمل مربى الجزر، فهي كالتالي: أولا في إناء على نار خفيفة، ذوبي السكر مع الماء وحركي المزيج جيداً، ثم أضيفي الجزر، قشر البرتقال، عصير الليمون، القرفة، اليانسون والقرنفل.

في الخطوة التالية غطي القدر واتركي الخليط يطهى لمدى 20 دقيقة حتى يثخن قوامه، وبعدها اتركي المربى تبرد تماماً ثم احتفظي به في برطمان زجاجي نظيف.

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال

2 كيلو جرام جزر، مبشور

كيلو جرام سكر

عصير 4 حبة ليمون

4 كوب عصير برتقال

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور

ملعقة صغيرة قرنفل

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال

لعمل مربى الجزر بالبرتقال، أولا في إناء متوسط اخلطي السكر مع الجزر، وقلبيهم معاً ثم احتفظي بالخليط في البراد لليلة كاملة.

اغلي الخليط مع الماء على النار، وأزيلي الرغوة المتشكلة على السطح، ثم أضيفي عصير البرتقال والقشر المبشور.

قلبي الخليط حتى يغلي تمامًا، وأضيفي القرنفل، القرفة وعصير الليمون، ثم استمري في طهي المزيج على نار خفيفة وحركيه جيداً حتى لا يحترق.

اتركي المربى تبرد تمامًا ثم احتفظي بها في برطمان زجاجي نظيف.