قصة زواج تحية كاريوكا من رشدي أباظة.. «كانت شبه الأحلام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت الفنانة تحية كاريوكا، واحدة من الفنانات اللواتي تمتعن بشهرة كبيرة داخل مصر وخارجها، صاحبة أشهر رقصة عرفها العالم، وهي «الكاريوكا»، في أحد عروض فرقه بديعة مصابني، والتي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها، وحطمت أرقامًا قياسية في الزواج.

ويتزامن اليوم 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة تحية كاريوكا، ويُقدم هُن أشهر زيجاتها التي تحدثت عن كواليسها في لقاء نادر.

تحدثت «كاريوكا»، عن أزواجها وسبب الانفصال عنهم، خلال لقاء نادر لها، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا»، إذ قالت: «تزوجت من رجل ثري ومن عائلة كبيرة جدا هو محمد سلطان، كانت عن قصة حب مكنش في صعوبة في الزواج، كنت صاحبة أهله، عنايات هانم والدته كانت بتحبني جدا لدرجة إنها ادتني شبكتها من حلق وخاتم وغويشة، ناس قد كدا كويسين، إنما أنا قعدت أفكر هو هيصرف عليا فعلا لانه كان مصرف ببذخ، وفكرت إني هقعد عاطلة من الشغل وبعد سنة يقولي أمك واخواتك وولاد أخواتك، ومن هنا قررت أسيبه وضحيت بالحب والحياة المستقرة، كنت عايشة عيشة ملوك».

فراق ثم دخول سينما

كما تحدثت أيضا الفنانة تحية كاريوكا، عن أحد أزواجها أيضا الذي كان يعمل مساعد مخرج، وقصة انفصالها عنه ثم الذهاب للسينما بعدها، قائلةً: «كان زواج من فطين عبدالوهاب لمدة 6 شهور مدة طويلة، كان عظيم قالي وقتها إنه عايز يتجوزني وأنا حبيته، ولكن بعد فترة قالي مبقاش جوز الست وكنت حامل قولتله لو مش هتوافق نطلق ودخلنا سينما مترو بعدها».

طلب غريب من شدة الحب لتحية من رشدي أباظة

وعن قصة زواجها من الفنان رشدي أباظة، قالت: «كان الزيجة الوحيدة اللي كانت شبه الأحلام، كان كاتب محدش يزورني في قبري غير تحية كاريوكا، قعدت 3 سنين ونصف وكنت عايشة معاها في الجنة، مقدرش أقول ليه أطلقنا وانفصلنا».