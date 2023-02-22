نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر السكتات الدماغية.. بينها تناول الخضروات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم، واحدًا من أخطر الأمراض التي يمكن أن تودي بحياة المرضى وتتسبب في الوفاة، بخلاف كونه واحدا من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويعاني نحو نصف شعب أمريكا من ذلك المرض، والتي تترواح أعمارهم من 20 عامًا فما فوق، خاصة الذين تخطوا الستين.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية عام 2023، في تقرير صادر عنها إلى أن الضغط الدم إذا كان طبيعي في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يزداد مع تقدم العمر، ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما لخص بحث أجراه وندي بروين دي بروين، أستاذ السياسة العامة وعلم النفس والعلوم السلوكية، كلية USC Sol Price للسياسة العامة، كلية USC Dornsife للآداب والفنون والعلوم، ومارك هوفمان، أستاذ الطب، جامعة واشنطن في سانت لويس، على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لا يعرفون النطاق الطبيعي أو الصحي، كما قاموا باستطلاع آراء أكثر من 6500 أمريكي حول معرفتهم بضغط الدم، وفق «العربية».

ويعاني حوالي 70% من الأمريكيين من ارتفاع ضغط الدم في حياتهم، والأكثر من ذلك، أن ضغط دم شخص واحد فقط من بين كل 4 مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم، يتحكم فيه.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ويُقدم هُن نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم والاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفق الدكتور محمود عبدالرحمن، استشاري الأمراض الصدرية لـ«هُن»، كالتالي: «لابد من تناول طعام صحي مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الحرص على تناول المكسرات والأسماك بخلاف البقوليات التي تساعد على تقوية الجسم، والتي تفيد الصحة وتقوي المناعة».

رياضة وتخفيف وزن والإقلاع عن التدخين

كما وجه استشاري الأمراض الصدرية، نصائح لمرضى الضغط، بإنه لابد من تقليل الملح في الطعام الذي يعمل على ارتفاعه، مع ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على النشاط البدني لمدة ساعتين على الأقل.

ومن أكثر النصائح التي أوصى بها أيضا ضرورة اتباع نظام صحي حالة كان الشخص يتمتع بوزن زائد، مع عدم التعرض للضغوطات او التوتر الذي يزيد من حدة ارتفاع ضغط الدم، بخلاف الابتعاد عن التدخين والإقلاع عنه، كونه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.