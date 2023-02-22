خطوبة ماريتا عاصي الحلاني على طريقة الأفلام: «قلت نعم لحب حياتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة ماريتا عاصي الحلاني متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة تجمعها بمدير الإنتاج في إحدى شركات توزيع الموسيقى، لتعلن خطبتها منه في مدينة باريس الفرنسية، وعلقت على الصورة قائلة «قلت نعم لحب حياتي»، في أجواء رومانسية تشبه أفلام هوليوود عندما جثا على ركبتيه يقدم لها خاتم الخطبة.

خطوبة ابنة عاصي الحلاني

على طريقة الأفلام تقدم كميل أبي خليل، للمطربة ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني، والتي شاركت الصور معبرة عن فرحتها بخطبتها لحب حياتها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام» علقت عليها بأنها قالت نعم لحب حياتها عندما جثا على ركبتيه يطلب منها الزواج أمام أحد البحيرات في مدينة الحب باريس.

كما شاركت والدتها صورة تجمع كلا من ماريتا وكاميل أبي خليل بعدما وافقت على طلب الزواج منه لتهنئتهم عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام» قائلة: «تهانينا، سعيدة جداً من أجلك، أحبكما»، وانهالت التعليقات على الصورة ليباركوا للعريسين على الخطبة قالت إحدى صديقات والدتها: «مبروك وعقبال أخواتها وتضلوا بصحة وعافية وخير وكل أيامكم فرح».

معلومات عن خطيب ماريتا الحلاني

يذكر أن كميل أبي خليل، هو شاب لبناني يعمل في مجال الموسيقى، أما ماريتا الحلاني فهي الأخرى تعمل في المجال الفني وأطلقت العديد من الألبومات التي نالت إعجاب محبيها.