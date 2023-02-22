معلومات عن نهلة رمضان بطلة مصر في رفع الأثقال.. تعاني من نفس مرض مؤمن زكريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت تدريبها على يد والدها الذي كان يدرب الفتيات على رياضة رفع الأثقال في إحدى الشوارع البسيطة بالإسكندرية، وسرعان ما وصلت للعالمية وحصدت الجوائز الدولية باسم مصر، إنها نهلة التي لم تستسلم ابدًا، رغم إصابتها بعدة أمراض، وهي الذئبة الحمراء، وحمى البحر المتوسط، وضمور في العضلات الذي يعاني منه لاعب الأهلي كابتن مؤمن زكريا.

من هي نهلة رمضان؟

ولدت نهلة رمضان بطلة مصر لرفع الأثقال في محافظة الإسكندرية عام 1985، ثم بدأت التدريب على رياضة رفع الأثقال على يد والدها الكابتن رمضان مدرب منتخب رفع الأثقال للسيدات منذ أن كان عمرها 4 سنوات في شوراع منطقة الورديان، وفقاً للفيلم الوثائقي «عاش يا كابتن» الذي عرض قصة حياتها وروتها مخرجة الفيلم مي زايد في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي.

بطولاتها وصبرها على المرض

عندما فازت نهلة رمضان بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال العام الماضي كتب أحد جيرانها في منطقة الورديان على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلاً: «البطلة نهلة رمضان دي واحدة من أكثر الناس إصرارا، هي جارتنا الناس ديه بدأتها بإمكانيات أقل، و كانوا بيتدربوا في الجلاء على شارع المكس، الورديان ولادة و هتفضل دائما في العالمية»، مؤكداً أن البطلة الثلاثينية التي تعاني حالياً من حمى البحر في حالة صحية متدهورة من أكثر السيدات إصراراً.

وفازت نهلة رمضان بميداليتين فضيتين وبرونزية في بطولة العالم في التشيك، كما حققت نهلة في بطولة العالم للكبار كندا 2003، 3 ميداليات ذهبية وكان عمرها وقتها 16 عامًا.

أما عن إصابتها فقد أصيبت بمرض نادر يسمى الذئبه الحمراء مما ادى الى اصابة مفاصلها تماما وعدم القدرة على الحركة وأصبحت طريحة الفراش بإحدى المستشفيات بمسقط رأسها بمدينة الإسكندرية، وتطورت الحالة الصحية للاعبة إلى فقدان قدرتها على الحركة بمفردها بشكل مشابه كثيرًا للحالة الصحية للاعب النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا وفقاً لموقع سكاي نيوز، ومدربها.

كما تسبب النزيف المستمر في إصابتها بحالة من الضعف العام، وبالرغم من إجراء العديد من الفحوصات الطبية لها إلا أن لم يستقر الأطباء حتى الآن على طبيعة مرضها.