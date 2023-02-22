إكسسوارات للعرائس تواكب جميع صيحات الموضة

تفاصيل إطلالتك يوم حفل زفافك مهمة جداً مهما كانت بسيطة، ورغم التركيز على فستان الزفاف، إلا أن الإكسسوارات ولاسيما قطع المجوهرات، هي ما تضفي الرقي والفخامة على إطلالتك، وهو ما يسبب لكِ الحيرة، حيث تصبحين أمام اختيارين: الأول هو اختيار قطع مجوهرات تتبع أحدث صيحات الموضة، والثاني هو اختيار قطع مجوهرات لا تفقد جمالها مع مرور الزمن، الأمر الذي قد يصيبك بالندم وتضطرين إلى تغييرها وفقدان جزء مهم من ذكريات زفافك.

خبراء المجوهرات في العلامة التجارية الفاخرة Jacquie Aiche، ينصحون العرائس باختيار التصاميم الكلاسيكية التي تناسب جميع الأوقات، مثل التصاميم البسيطة ذات الفصوص، والتركيز على التصاميم التي تنسجم مع ذوقك الشخصي.علامة Jacquie Aiche توفر لكِ تشكيلة واسعة من تصاميم المجوهرات الكلاسيكية التي تناسب اختياراتك كعروس. اختاري منها ما يناسب ذوقك الشخصي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أفكار متنوعة يمكن من خلالها جعل الفستان الدانتيل أكثر جمالاً

كيف تختارين فستان الزفاف وأنت في المنزل؟