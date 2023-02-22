تسريحات شعر من وحي النجمات السعوديات

يوم التأسيس، الذي يصادف اليوم، مناسبة وطنية عزيزة جداً، ولا بد من إتقان اختيار إطلالتك لتكون ملائمة للمناسبة، بما فيها تسريحة الشعر، إذ من المهم اعتماد إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والمميزة التي تزيد مظهرك جمالاً وأنوثة. وللاحتفاء بهذا اليوم بإطلالة أنيقة وراقية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر مناسبة ليوم التأسيس من وحي النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الويفي المنسدلة

هذه التسريحة أنيقة جداً، وفي الوقت نفسه تمنحك مظهراً ينبض بالحياة والحيوية، بفضل الغرة النصفية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، على طريقة أسيل عمران. وهي تناسب صاحبات الشعر القصير الذي يصل إلى حدود الكتفين، والشعر متوسط الطول والشعر الطويل أيضاً. وهي تلائم يوم التأسيس سواء كنت ترتدين بدلة أو فستاناً ناعماً.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة إلى الخلف

أما إذا كنت من صاحبات الشعر القصير الذي يصل إلى حدود الأكتاف، فتلهمك الفنانة السعودية فاطمة البنوي تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة بشكل مصقول إلى الخلف، فهي تسريحة شبابية عصرية وأنيقة في الآن نفسه، إضافة إلى أنها مريحة جداً.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

ولمظهر أنثوي غاية في الأناقة والرقي، بإمكانك أن تتألقي في يوم التأسيس بتسريحة ذيل الحصان المنخفض الويفي المصقولة مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف، على طريقة الفنانة السعودية ريم عبدالله، فهي تسريحة مناسبة للأعياد الوطنية وتضمن لك مظهراً متألقاً جداً. ولاكتمال إطلالتك بإمكانك اعتماد أساليب مكياج يناسب يوم التأسيس من خبيرات المكياج السعوديات.

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