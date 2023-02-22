أسرار سنوات الاختفاء في حياة شيرين رضا.. لماذا تطلب إقامة احتفال عند وفاتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار خاصة في حياتها، كشفت عنها الفنانة شيرين رضا، لأول مرة، ما بين نشأتها وأسلوب معيشتها، خلال استضافتها مؤخرًا، خلال أحد البرامج المعروضة على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

شيرين رضا تعيش بسن الشباب

كشفت شيرين رضا، خلال اللقاء عن حبها الشديد للحياة، وكذلك محاولاتها المستمرة للتمتع والسعادة بها، موضحة أنها دائمًا ما تشعر بأنها تعيش في مرحلة شبابية، وهو ما يمنحها الشعور بالراحة: «لسه بشوف نفسي بعمر الـ28».

وعن حبها الشديد للحظات السعادة، عبرت شيرين، عن عدم رغبتها في عيش أي لحظات من الحزن، حتى إن كانت خاصة برحيلها عن الدنيا فيما بعد، موضحة أنها ترغب عند وفاتها في إقامة حفل وليس عزاء: «لما أموت، أنا مش عايزة عزا، أنا عايزة احتفال، الناس تحتفل».

سر ابتعاد شيرين رضا عن الفن لأعوام

سنوات الابتعادها الطويلة عن مجال الفن والتمثيل، أوضحت سببها شيرين رضا، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار فيما مضى، وذلك حتى تتفرغ لتربية ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب، لافتة إلى إيمانها الشديد بالتفرغ الدائم من أجل تربية الأبناء: «رجعت بعد كده لما لاقيت إن بنتي كبرت، وبقت خلاص تقدر تعتمد على نفسها، وكنت حابة أرجع للحاجة اللي بحبها».

وبشأن طفولتها كشفت أنها عاشت طفولة مدللة في كنف والديها، إذ أنها كانت وحيدتهم، وربطتها علاقة قوية بالطرفين على حدى، وهو ما أثر في تكوين شخصيتها.