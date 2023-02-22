إليكِ أبرز اتجاهات الموضة خلال أسبوع الموضة في لندن لخريف 2023

اقترب أسبوع الموضة في لندن لخريف 2023 من نهايته، وقد غصت عاصمة الضباب بالكثير من العروض لمصممين محليين وأجانب، وسجل هذا الموسم أسماء جديدة في عالم العروض، ولعل الحدث الأبرز هو عودة ثقافة معطف الترنش كوت Trenchcoat لدى بيربيري Burberry. إليك سيدتي أبرز اتجاهات الموضة التي سادت العروض في أسبوع لندن للموضة لموسم الخريف المقبل.

1- الأزرق سيد الألوان

لقد استعادت دار بيربيري بريقها مع مديرها الإبداعي الجديد داني لي Dany Lee الذي حل مكان ريكاردو تيتشي Ricardo Tisci، ليحصر اهتمامه بإرث الدار وتطويره ومنه الأقمشة المربّعة والمعاطف الواقية من المطر، والسترات المزدانة بالكثير من السحابات، والجزمات الخاصة بالمشي ورياضة النزهات Hiking. وركز المصمم مجموعته على اللون الأزرق، فتمحورت المجموعة حوله وتم إدخال الفرو الأزرق لزخرفة المعاطف والفساتين.

2- صيحة الأكمام المنفوخة

ركزت دار إرديم Erdem على الطراز الفكتوري الممزوج بالطابع الغوطي Gothic فساد القماش المطبع والأكمام المنفوخة مع قفازات طويلة من نوع Opera Gloves. هو طابع آسيوي فنتدج يذكرنا بالعصور القديمة مع نفحة من الغموض الذي يلف العرض بشكل عام.

3- الطبعات المنمقة

أطلقت الدار الفساتين المطبعة بزهور منمقة ملونة والتي اتخذت شكل كورسيه من الأعلى، على قاعدة من القماش الداكن وازدانت أطراف الأزياء بقصات غير متساوية وبزخرفات من التول وطبقات من الكشاكش بلون الباستيل. ونسقت الدار الصنادل المزدانة بحبال جلدية مع الفساتين المطبعة.

لهواة الفساتين المطبعة بالزهور تابعي تنسيق نقشات الورود

4- القصات البيضاوية

ابتكرت المصممة إميليا وكستيد Emilia wickstead المعاطف من الكشمير الأخضر بقصات بيضاوية الشكل واسعة عند الخصر لتضيق من الأسفل. وبرعت في المزج ما بين لوني الأخضر الفستقي والبني فنسقت الأحذية المصنوعة من الساتان العسلي القاتم مع القميص الحريري الزهري تحت المعطف الأخضر.

أما إذا كنت تجبين الإطلالات الدافئة الشتوية، تابعي الطريقة الأمثل التي يجب اتباعها في تنسيق المعطف

5- طابع حرفي

استخدمت الدار البدلة المزمومة أو المزدانة بثنيات منمقة، وزخرفت الفساتين بتخريم من الدانتيل والشرائط الأنثوية التي توحي بطابع فنتدج مع التركيز على تفاصيل غنية للأكمام من كشاكش التول، والياقة المصنوعة من الدانتيل التي تشبه الزي المدرسي.

5- البدلة المريحة

اتسمت البدلات بالعملانية والراحة فالسترات قصيرة منفذة من الحرير اأو الكريب الساتاني الخفيف، ومنسقة مع قمصان طويلة باللونين الأبيض والأسود مع سراويل بقصات واسعة مستقيمة، لإضفاء طابع مهني ورسمي، وانتعلت العارضة معه حذاء نيود عاجي.

6- الطابع الميتاليكي

اتسمت مجموعة المصمم بطابع الغلايو فركز على القماش الميتاليكي البراق وعلى القصات غير المتجانسة كالبلوزات الجانبية المفرّغة من جانب واحد واعتمد لتنفيذ أزيائه على تقنية الكات أوت Cut Out وأحببنا هذا الفستان البراق الممزوج بالبنفسجي والفضي، واستعان المصمم بزخرفات من الريش لتتويج إطلالات ساحرة.

لهواة الأزياء البراقة اعرفي المزيد عن تنسيق السراويل الميتاليك

7- الكورسيه

نفذ المصمم فساتين تتسم بقصة الكورسيه الأنثوي يبرز نحول الخصر وتتسم بتنورة منفوخة مطرزة بالأحجار البراقة وتزدان أطراف تنورتها بالريش، وتأتي قبعات وإكسسوارات الريش للتويج اللوك الراقي، مع صندل مفتوح وجوارب من السترتش، تمتد من تحت الكاحل الى الأعلى.

8- الفستان- المعطف

أطلق المصمم المعاطف التي تتخذ شكل فساتين وزودها بحزام مطبع عريض يلتف عدة مرات على الخصر، وتتسم بياقة منسدلة عريضة وبأكمام واسعة ذات ثنيات عريضة، وتم تنسيقها مع جزمات تمتد فوق الكاحل بقليل من نوع Combat Boots.

لمواكبة تطورات عالم الموضة وما الذي حملته السنوات الأخيرة من تغييرات جذرية تابعي هل ماتت أسابيع الموضة أم أن سلسلة الأزمات العالمية التي واجهت هذا القطاع قد انتهت.

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