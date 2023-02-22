أجمل إطلالات النجمات في حفل جوائز البافتا 2023

تألقت النجمات في حفل جوائز البافتا 2023 التي جرت في Royal Festival Hall في لندن، بحضور أميرة ويلز كيت ميدلتون Kate Middleton التي ارتدت فستانها من تصميم جيني بيكهام Jenny Packham، وهو الفستان الذي ظهرت فيه بحفل البافتا من العام 2019 ،ولكن مع بعض التعديلات فتم إدخال الشريط الأنثوي بدل التطريز عند الكتف. ونسقت معه كيت ميدلتون القفازات المصنوعة من الساتان الأسود هذه المرة، وتزينت بأقراط كبيرة تتدلى حتى كتفيها وحملت حقيبة سوداء.

جوليان مور إطلالة ساحرة بالأبيض والأسود

سجّلت الألوان الأساسية كالأسود والأبيض حضوراً قوياً، كفستان النجمة جوليان مور الأسود والخالي من الأكمام من تصميم سان لوران Saint Laurent. وقد أقرنته بوشاح من الفرو الأبيض على كتفيها، وتزينت بطوق ماسي من بولغاري Bulgari، وانتعلت حذاء عالي أسود. فالأبيض باختصار كان سيد السجادة الحمراء، ويليه الأسود ورأينا الألوان الصارخة كالأحمر المرجاني والخوخي والأخضر، الى جانب الباستيل كالبنفسجي بكل تدريجاته من اللافندر الى الباذنجاني. ولم يغب القماش الميتاليكي والغيبور عن السجادة، ولو تراجع قليلاً على حساب الأبيض في هذا العام.

فلورنس بوغ Florence Pugh

تألقت النجمة بفستان برتقالي من التول المزدان بتكسيرات وبكشاكش، وهو أول تصميم كوتور نفذه المصمم هاريس ريد Harris Reed الذي يتوجه حالياً الى باريس لتقديم أول عرض نفذه لدار نينا ريتشي وهو أول مجموعة جاهزة لخريف 2023.

جودي ترنر سميث Joddie Turner Smith

تألقت النجمة السمراء بفستان من الباييت البنفسجي، الذي يزدان بالريش عند أطرافه وحمل توقيع دار غوتشي Gucci، كما تزينت بمجوهرات ماسية من شوبارد Chopard.

شيلا أتيم Sheila Atim

اعتمدت النجمة الطراز الميتاليكي، فالفستان من قماش اللاميه الفضي بقصة خالية من الأكمام مستقيمة ضيقة وتزينت بطوق يلتف عدة مرات على العنق واكتفت بأقراط طويلة برزت مع تسريحة شعرها القصير، كما نسقت القفازات من قماش الزي نفسه.

ميشال يووه Michelle Yeoh

تبنت النجمة إطلالة فنتدج راقية بلون النيود فارتدت البدلة بقصة آسيوية، فالسترة تتسم بأكمام واسعة كالكيمونو والسروال ذات خصر عال وساقين مستقيمين، وهو من تصميم دار كريستيان ديور Christian Dior وينتمي الى مجموعة كوتور 2018 الر اقية.

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