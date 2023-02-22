«أمهات مصر» يشيد بمشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية: شجعوا أبناتكم على الابتكار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تنمية مهارات الطلاب في مجال الابتكار

ووجهت عبير، في تصريحات صحفية، أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بضرورة وأهمية دعم وتشجيع وتنمية مهارات أبنائهم في مجال الابتكار، مؤكدة أن هناك كثير من الأطفال والطلاب بمختلف المراحل التعليمية لديهم موهبة الابتكار والاختراع منذ الصغر، ويحتاجون لتنمية هذه الموهبة، موجهه حديثها لأولياء الأمور: «ركزوا مع أطفالكم منذ الصغر وادعموهم وشجعوهم ووفروا لهم الأجهزة والألعاب التي تنمي موهبتهم وتنشط عقولهم واعطوهم دورات تدريبية وكورسات لتنمية مهاراتهم، حتي يفيدوا أنفسهم وبلدهم في المستقبل، ويصبحوا علماء بارزين في الوطن».

مناشدة بضرورة الاهتمام بالمهارات

ونفس الأمر ينطبق علي المدارس، حيث ناشدت عبير، إدارات المدارس بضرورة التركيز على تنمية مواهب الطلاب في مختلف المجالات وعلى رأسها الابتكار، نظرا لما يمثل هذا التخصص أهمية كبري للدولة، في ظل الأزمات العالمية والاهتمام بالمنتج المحلي والصناعات المحلية.

وفي سياق متصل، أشادت عبير بمنتجات معارض مدارس الثانوية الزراعية بالبحيرة، وكذلك توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف وانتشار والإهتمام بعرض هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المدارس الثانوية الزراعية علي مستوي الجمهورية.