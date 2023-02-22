سيدة تستعيد الحركة بعد 9 سنوات من الشلل.. كيف نجح العلماء في علاجها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل 9 أعوام، أصيبت سيدة أمريكية تدعى «هيذر»، بـ5 سكتات دماغية، حين كان عمرها 22 عاما، لم تستطع طيلة تلك السنوات تحريك يديها، أو تناول الطعام، حيث كانت تعيش أصعب فترات حياتها في ريعان شبابها، فهي لا تقوى على ممارسة أبسط الوظائف والعمليات الحيوية، التي يقوم بها كل إنسان، ما جعل العلماء يجرون عدد من التجارب عليها، لتحفيز الحبل الشوكي، وعلى الفور تمكنت من استخدام يديها ورفع وتحريك الأشياء.

والسكتة الدماغية، من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة، وربما يتوفى الأشخاص بسببها، دون سابق إنذار، إذ تحدث نتيجة انقطاع الدم والأكسجين عن المخ، نتيجة انسداد في أحد الشرايين بجلطة دموية، أو ربما تكون نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفق «تايمز ناو».

بدأ العلماء التجارب التي أُجريت على المريضة «هيذر»، بمحاولة إعادة التحفيز، ومن هنا بدأت تشعر بقدرتها على التحكم في ذراعيها، وهو الامر الذي حُرمت منه على مدار 9 أعوام، وقالت عن تلك التجربة ووصفتها بـ«المؤلمة والدغدغة»، لكنها تمكنت من الاعتياد على الجهاز.

أسباب السكتة الدماغية

تحدث الدكتورهاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بطب عين شمس، عن السكتة الدماغية وأعراضها، خلال استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك»، موضحا: «يمكن أن تحدث نتيجة للصعوبة في الحركة، ومشكلات العصب البصري، ومن بين أعراضها، ثقل حركة اليدين أو الأرجل، مع إعوجاج في الفم، بخلاف حدوث لعثمة فجائية في الكلام».

وحددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب السكتة الدماغية، كالتالي:

- إنسداد في أوعية الدم بالدماغ.

- تفرق الأوعية الدموية في الدماغ.

أعراض ومضاعفات السكتة الدماغية

أشارت «الصحة»، في منشورها إلى أعراض السكتة الدماغية، كالتالي:

- ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.

- صعوبة في الكلام أو الفهم.

- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين.

- صداع شديد بدون سبب ظاهر.

- صعوبة في المشي أو الشعور بالدوخة أو فقدان الوزن.

المضاعفات:

- الوفاة.

- فقدان البصر أو النطق.

- حدوث شلل.