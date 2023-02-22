5 أخطاء تجنبيها عند تنظيف ملابسك في الغسالة.. الحقي قبل ما تبوظ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد تنظيف الملابس وغسلها من العادات المنزلية الأساسية، التي تحرص على القيام بها كل ربة منزل، لكن هناك بعض الأخطاء التي يتقع فيها بعضهن في كثير من الأحيان، دون قصد عند غسل الملابس، والتي يجب الانتباه لها جيدًا.

أخطاء تجنبيها عند تنظيف الملابس

وفق ما قدمته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإنه يجب الانتباه من الوقوع في تلك الأخطاء عند غسل ملابسك داخل الغسالة، وهي:

1- عدم الجمع بين مختلف قطع الملابس المختلفة في نفس الوقت، وبرمجة غسيلها على درجة حرارة واحدة، لأنه يجب ضبط درجة الحرارة وفق نوع الأقمشة.

2- عدم الإفراط في وضع كميات كبيرة من مساحيق التنظيف، لأنها قد تترك علامات على ملابسك.

تفريغ جيوب الملابس

3- ضرورة تفريغ «جيوب» الملابس، لأن وجود أي قطع سواء قطنية مثل المناديل، أو معدنية كالعملات، يمكن أن تؤدي إلى سد المصارف الخاصة بغسالتك.

4- تجنبي التحميل الزائد في وضع الملابس بالمرحلة الواحدة، حتى لا يؤدي الأمر إلى إصابة الغسالة بالتلف على المدى القريب أو البعيد.

5- عدم تجاهل ظهور أي علامات تلف على الغسالة، لمجرد أنها ليست بخطيرة، لأن الإهمال، قد يؤدي إلى حدوث صعوبة، عند تصليحها فيما بعد.