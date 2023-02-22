لايف ستايل

الامارات | 4 نصائح تنشط لياقتك الذهنية مع التقدم في العمر

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تنشط لياقتك الذهنية مع التقدم في العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير معهد علم الأعصاب الإدراكي وأبحاث الخرف الألماني البروفيسور إمرا دوزيل أنه مع التقدم في العمر ينخفض أداء الدماغ تدريجياً بسبب موت الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى تدهور اللياقة الذهنية؛ إذ تتراجع القدرة على التفكير والتعلم والتذكر.

وأضاف أنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكبر من خلال بعض التدابير البسيطة، التي من شأنها تنشيط الدماغ.. وتالياً أربعة منها:

- المواظبة على ممارسة تعمل على زيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ومن ثم تنشيطه.
 
- حفظ الأرقام الهاتفية والحساب الذهني وحل ألغاز السودوكو والكلمات المتقاطعة.

-  تعلم أشياء جديدة كلغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية.

- يساعد التواصل الاجتماعي في الحفاظ على الذكاء اللفظي وتدريب الانتباه وتعزيز الذاكرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا