الامارات | 4 نصائح تنشط لياقتك الذهنية مع التقدم في العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير معهد علم الأعصاب الإدراكي وأبحاث الخرف الألماني البروفيسور إمرا دوزيل أنه مع التقدم في العمر ينخفض أداء الدماغ تدريجياً بسبب موت الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى تدهور اللياقة الذهنية؛ إذ تتراجع القدرة على التفكير والتعلم والتذكر.

وأضاف أنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكبر من خلال بعض التدابير البسيطة، التي من شأنها تنشيط الدماغ.. وتالياً أربعة منها:

- المواظبة على ممارسة الرياضة تعمل على زيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ومن ثم تنشيطه.



- حفظ الأرقام الهاتفية والحساب الذهني وحل ألغاز السودوكو والكلمات المتقاطعة.

- تعلم أشياء جديدة كلغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية.

- يساعد التواصل الاجتماعي في الحفاظ على الذكاء اللفظي وتدريب الانتباه وتعزيز الذاكرة.