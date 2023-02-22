كيف تحافظين على شعر طفلك من التشابك؟.. الحل في 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة كبيرة تواجهها العديد من الأمهات عند محاولة تصفيف شعور أطفالهن، بسبب تعرض الشعر إلى التشابك، والذي قد ينتهي ببعض المشكلات كالتقصف والتلف خاصة عند محاولات تمشيطه بشكل انسيابي ومرن.

ومع المحاولات المستمرة لفك تشابك شعر الطفل، يتعرض إلى البكاء نتيجة الألم الذي يشعر به أثناء تمشيط الشعر، لذلك قدم موقع whattoexpect العالمي، مجموعة من النصائح التي تسهل من تمشيط الشعر المتشابك لطفلك.

1- ضرورة تنظيف الشعر

تنظيف الشعر وغسله جيدًا يخفف من تراكم الأوساخ بداخله، وهو ما يؤدي إلى تسهيل عملية فك تشابك الشعر عند تمشيطه.

2- الشعور بالمتعة واللعب

يحب الأطفال التخيل وممارسة اللعب دائمًا، لذلك يمكنك جذب طفلك لتمشيط شعره المتشابك، من خلال جلب كرسي صغير له وبعض القطع التمثيلية، التي توحي أمامه أنه في صالون للتجميل.

3- منح فرصة لطفلك

يمكنك في البداية منح طفلك فرصة لمحاولة تمشيط شعره بذاته، حتى يشعر بصعوبة الأمر، ويلجأ إليكِ لمساعدته في فك التشابك الصعب.

خطوات لحماية شعر طفلك من التشابك

1- حافظي على الشعر قصيرًا بقدر ما يمكن في سنوات عمره الأولى.

2- عند تصفيف شعر طفلتك، يفضل تصميم تسريحة الضفيرة أو ذيل الحصان لسهولة فك التشابك.

3- ضرروة فك التشابك بشعر طفلك قبل تنظيفه، وكذلك كرري الأمر بعد غسله.

4- قبل فك التشابك قومي يجب أن تبللي شعر طفلك بالماء الدافىء حتى يسهل الأمر.