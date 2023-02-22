4 نصائح فعالة لصاحبات الشعر القصير.. «رطبيه وقصي أطرافه كل فترة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بينما تبحث الكثيرات عن طرق تطويل الشعر تريد أخريات أن يقصرن شعرهن، لكن روتين الشعر القصير يختلف نوعاً ما عن الشعر الطويل على حسب نوع الشعر إذا كنتِ تعانين من مشاكل مثل القشرة أو التساقط، لذلك يجب أن تحرصي على تطبيق عدة نصائح إذا كنتِ من صاحبات الشعر القصير، ذلك حتى تحافظي على خصلات شعرك صحية وتستعيدي طول البصيلات في أي وقت إذا اردتِ، وفقاً لموقع مجلة الموضة الفرنسية «elle».

أولا قصي أطراف شعرك

أولا للحفاظ على شعرك القصير صحيا دون أن يتعرض للضرر قصي أطراف الشعر بين الحين والآخر، ذلك لأن الشعر كثيراً ما يتعرض للتقصف وعند التخلص من الأطراف المتقصفة والتالفة تحصلين على شعر صحي وكثيف، ويفضل قص الأطراف كل 4 أو 6 أسابيع.

ابتعدي عن المنتجات الكيميائية

يتعرض الشعر للكثير من التلف والضرر بسبب المنتجات الكيميائية المختلفة، لذلك تجنبي استعمال المنتجات الكيميائية على شعرك إلا باستشارة الطبيب، على الرغم من أن الشعر القصير بحاجة إلى منتجات تصفيف لكن الإفراط في استخدامها يجعل الشعر يبدو دهنيا أكثر، لكن يجب أن تستخدمي كمية أقل من المنتجات العلاجية وطبقيها فقط على أطراف شعرك.

أما بخصوص قشرة الشعر قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية بالمعهد القومي للبحوث، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» نصيحة للذين يعانون من قشرة الشعر قائلًا: «كل ما نغسل شعرنا ندهن فروة الرأس بأي نوع من أنواع شامبوهات القشرة ونتركه على فروة الرأس حوالي عشر دقائق وبعدين نشطفه، ممكن نستخدم شامبو Clear أو nizabex».

نامي على وسادة من الحرير أو الساتان

من النصائح المهمة أيضاً للحفاظ على صحة خصلاتك القصيرة أثناء النوم، هي استخدام غطاء وسادة من الحرير أو الساتان، ذلك لأنه يساعدك على تكوين سطح أملس لشعرك مما يقلل من الاحتكاك، كما يساعد شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة ويمنع تقصفه وتكسر أطرافه.

رطّبي شعرك

على الرغم من الشعر القصير غالباً ما يكون بصحة جيدة إلا أنه يحتاج هو الآخر إلى الترطيب، لذلك استبدلي البلسم مرة في الأسبوع بماسك علاجي، الأقنعة الطبيعية تساعد على تغذية الشعر وترطيبه بشكل مكثف وتعزيز لمعانه.