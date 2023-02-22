5 أخطاء تقع فيها الفتيات خلال الشتاء.. بينها ارتداء الشرابات يوميا دون تهوية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الأناقة هي عنوان الفتيات وسر الجمال، يبحثن عن الطرق التي تجعلهن يتميزن عن غيرهن، والتي تظهر من الملابس والأزياء وارتداء الاكسسوارات التي تتناسب مع الإطلالة، مع القيام بروتين يومي خاصة في فصل الشتاء سواء في الشعر أو البشرة بخلاف الجسم بأكمله، لكن تقع البعض منهن في أخطاء يمكن أن تتسبب في كوارث ومشاكل يصعب علاجها فيما بعد، وتجعلها تتردد على الأطباء لمحاولة الوصول لحل.

أخطاء روتينية تدمر البشرة والشعر

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، عن 5 أخطاء شائعة يقوم بها البعض خلال فترة الشتاء وبرودة الجو، والتي تؤثر بالسلب على الجلد وتتسبب في مشاكل للبشرة والشعر والجسم بأكمله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي حددها في النقاط التالية:

- من الأخطاء التي يقوم بها البعض هي الاستحمام وغسيل اليدين والوجه والشعر بالماء البارد.

- الإقلال من شرب المياه الذي يؤثر بالسلب على كل الجسم خاصة البشرة والشعر.

- ارتداء الأقمشة الصوفية على الجلد مباشرة.

- ارتداء الشرابات ليل نهار دون تهوية القدمين.

- قلة الحركة وعدم المشي بانتظام، والذي يتسبب في مشاكل في الجسم كما يزيد من الوزن بشكل ملحوظ نتيجة لتناول الأطعمة بكثرة.

حلول لعلاج تساقط الشعر وملء الفراغات

وعن كيفية علاج بعض المشاكل الجلدية، فقد حددها الدكتور هاني الناظر، من خلال نصائح ذهبية للفتيات توفر عليها الجهد والأموال التي تنفق داخل العيادات، من بينها مشاكل تساقط الشعر والفراغات والشعر الخفيف، من خلال تناول قرص«بروفكتيل» يوميا لمدة 3 أشهر، مع ضرورة وضع كريم واقٍ للحماية من أشعة الشمس على البشرة والجلد للحماية من الالتهابات التي ربما تتسبب في حروق بالغة يصعب علاجها.