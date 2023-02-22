علامات تدل على الإصابة بسرطان المريء.. «الشعور بصعوبة البلع وجفاف الحلق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرطان المريء من أكثر أنواع السرطان انتشارًا على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن له علامات كثيرة لا ندركها إلا بعد انتشار المرض، فإننا ما زلنا نجهل عنه الكثير، إذ أن أهم أعراضه هو صعوبة البلع، ويحدث هذا بسبب الورم الذي يصيب المريء والحلق، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وأعراض سرطان المرئ وارتباطه بآلام الحلق.

الآم الحلق علامة لسرطان المريء

قال فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظير، لـ«هُن»، إن الحلق هو أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي عند الرقبة، وسرطان الحلق يأتي في الخلايا المسطحة التي توجد في الحلق من الداخل، وعند البلع يتم الشعور بأن الطعام عالق داخل الحلق، لذلك صعوبة البلع تكون علامة على سرطان المريء.

أعراض سرطان الحلق

وأضاف مجموعة من الأعراض التي تدل على سرطان الحلق، وهي كالتالي:

- صعوبة البلع.

- السُعال الشديد.

- الشعور بالاختناق الناتج عن عسر البلع.

- ارتجاع المريء.

- حدوث بحة شديدة في الصوت.

- خلل النطق.

- الصوت الأجش.

- فقدان الوزن.

- القيء المستمر.

- حرقة في المعدة.

علاج سرطان المريء

وأضاف «عبد الشهيد»، أن يساعد الاكتشاف المبكر لأنواع السرطان في علاج أفضل، والتخفيف من أعراض سرطان المريء، والحالات المتأخرة تتم من خلال الجراحة الكيميائية بإجراء استئصال، وإذا كان ورم السرطان مقتصرًا على الطبقات السطحية للمريء ولم ينتشر بعد، فيكون الأمر أخف، مع ضرورة توفير التغذية لعلاج مشكلة في البلع مما يمنح المريء علاجًا للتعافي من السرطان.

مشروبات تؤدي للاصابة بسرطان المريء

أشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إلى بعض المشروبات التي تساهم في الإصابة بسرطان المريء، وهي كالتالي:

- الشاي.

- أي مشروب ساخن جدًا إذ يؤثر بالسلب على خلايا الأغشية المخاطية، ويجب تركه قليلًا حتى يبرد وتنخفض درجة حرارته، لمتع الاصابة بسرطان المريء.