مجموعة كريستوفر كين تستوحي تصاميمها من الطبيعة خلال أسبوع الموضة في لندن

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خلال أسبوع الموضة في لندن قدمت دار كريستوفر كين مجموعة من التصاميم المستوحاة من الطبيعة التي عاش فيها المصمم الإبداعي للدار فترة كبيرة من حياته، أثرت عليه مدينة اسكتلندا التي نشأ فيها وقرر تكريمها بالعودة لأصوله من خلال مجموعة من الفساتين المزينة بالورد والزهور المختلفة، والتي سرقت الأضواء خلال فعاليات الأسبوع الذي قدم مجموعات جديدة من المبدعين، كما كرم رائدة الموضة فيفيان ويستوود باستعراض مجموعة من أزيائها في العرض الافتتاحي، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

عروض الخريف لدار كريستوفر كين

خلال فعاليات أسبوع لندن للموضة، عرضت دار كريستوفر كين Christopher Kane التصاميم المستوحاة من ذكريات طفولته، والتي عكست جزءا من نشأته في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، كانت الفستاين المزينة بأنواع مختلفة من الورد بطريقة عصرية وكلاسيكية في نفس الوقت ضمن مجموعته لخريف وشتاء 2023، والتي عكست بشكل كبير أسلوب حياة السيدات اللواتي نشأن في حقبة الثمانينيات.

التصاميم عكست المهن التقليدية

عبَّرت تصاميم كريستوفر كين خلال أسبوع الموضة، عن حياة النساء من الطبقة العاملة اليومية، والتي ظهرت في المكان الريفي المزدهر بأنواع مختلفة من الأشجار والزهور، كما كانت التنانير طويلة نوعاً ما مثلما ارتدتها الريفيات في تلك الحقبة، إذ كانت أنماط الطبيعة عنصرًا أساسيًا بين القطع المعروضة على المنصة.

اعتمد «كريستوفر» على الخيال حيث استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتظهر الورود والفراشات على التصاميم تحاكي الواقع تمامًا، وبألوان نابضة بالحياة على شكل تطريزات مبدعة على معاطف بنمط الـBoxy على هيئة صندوق وفساتين سوداء بدون حمالات.

كما عبرت بعض القطع عن المهن التقليدية للطبقة العاملة، من خلال الكشاكش الموجودة على التنانير في أزياء النادلات، كما استخدام أقمشة الفينيل الأسود والأحمر اللامع، بالإضافة إلى ذلك ظهرت البدلات النسائية الرسمية الأنيقة والفساتين الضيقة التي سلّطت الضوء على جمال ورشاقة المرأة.