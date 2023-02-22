فتاة تعثر على والدتها الحقيقية بعد 33 عاما من التبني.. لقاء مؤثر جمعهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يسع قلبها سعادة العالم بعدما عثرت على أسرتها بعد مرور أكثر من 30 عامًا، إذ اكتشفت امرأة بريطانية أن لديها عائلة كاملة تعيش في كندا، بل وتعقبت والدتها المفقودة منذ فترة طويلة، بعد إجراءها لاختبار الحمض النووي، وهو ما ساعدها في الوصول لها أيضًا.

رحلة بحث السيدة عن عائلتها

بدأت قصة السيدة البريطانية التي تدعى لورا ماكلين، البالغة من العمر 32 عامًا، عندما تم وضعها للتبني في عام 1990، وذلك من قبل سيدة تدعى جانين هندرسون، وتبلغ من العمر 50 عامًا، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

نشأت «لورا» وهي تعلم أنه تم تبنيها، لكنها لم تكن تعرف اسم أمها أو أين ولدت بالتحديد، وخلال العام الماضي، قررت البحث عن أسرتها بتقديمها عينة من الحمض النووي الخاص بها إلى شركة «23andMe» الأمريكية المتخصصة في علم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية، وذلك بعد قيامها بعمليات بحث لا نهاية لها على Google وFacebook عن أسرتها.

الوصول للعائلة في كندا

وبعد شهرين من إرسال عيّنتها، تلقت «لورا» بريدًا إلكترونيًا يخبرها أن بصمتها الوراثية تتطابق مع أخت غير شقيقة في كندا، ليتبين لها فيما بعد أن البصمة التي تطابقت معها خاصة بعمتها التي أخبرتها بأنهم كانوا يبحثوا عنها منذ سنوات.

وفي غضون أيام تحدثت الفتاة الثلاثينية مع والدتها للمرة الأولى، من خلال مكالمة فيديو مؤثرة، ومن ثم التقيا وجهًا لوجه في كندا.