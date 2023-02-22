الامارات | مخاطر السراويل الضيقة جسيمة.. على الرجال والنساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّدت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية على خطورة السراويل الضيقة على صحة الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء على حد سواء.

وأوضحت أن تراكم الحرارة تحت السراويل الضيقة، يمكن أن يؤثر بالسلب على إنتاج خلايا الحيوانات المنوية.

وأضافت أن تراكم الحرارة تحت السراويل الضيقة بالنسبة للنساء يعزّز فرص الإصابة بالعدوى الفطرية المهبلية، إذ يوفر بيئة مثالية لتكاثر فطريات الخميرة من عائلة «كانديدا». ويمكن الاستدلال على الإصابة بالعدوى الفطرية المهبلية، من خلال الشعور بحكة وحرقان أثناء المشي.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي ارتداء سراويل ذات مقاس مناسب وقصّة مريحة، وأن تكون مصنوعة من خامات مرنة وجيدة التهوية، مع مراعاة الابتعاد عن الموديلات الضيقة للغاية والملتصقة بالجسم مثل موديل Skinny.