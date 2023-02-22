الامارات | الشارقة توقع اتفاقية الاحتفاء بالإمارة ضيف شرف «سيؤول للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الشارقة للكتاب اتفاقية استراتيجية مع جمعية الناشرين الكوريين لتنظيم برنامج الشارقة ضيف شرف فعاليات الدورة المقبلة من معرض سيؤول الدولي للكتاب، والاحتفاء بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب إعداد خطة لمشاركة كوريا الجنوبية في فعاليات الشارقة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد «الشارقة للكتاب» مع «الناشرين الكوريين» في مدينة سيجونغ الكورية، إذ بحث الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع حجم مشاركة كل منهم في أجندة الفعاليات السنوية في كوريا الجنوبية والشارقة.

كما عقد وفد «الشارقة للكتاب» اجتماعاً مع مسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، ناقش خلاله الجانبان أثر العمل المشترك في العمل الثقافي على فتح فرص متجددة لتبادل التجارب، وتوسيع حجم الترجمة المتبادلة بين العربية والكورية، إلى جانب تعميق الوعي بالمشتركات التي تجمع الثقافتين الإماراتية ونظيرتها الكورية.

كما اجتمع وفد هيئة الشارقة للكتاب مع القائمين على مكتبة «ستارفيلد» في سيؤول، التي تعد نموذجاً للمكتبة العصرية التي تستقطب الجمهور، وتوفر له بيئة قراءة جاذبة، في تجربة تعزز دور المكتبة في نشر المعرفة بوسائط جديدة وملهمة.

من جهته، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «يجسد هذا التواصل الحي مع المؤسسات الكورية النظيرة، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في فتح بوابات جديدة من التعاون مع المؤسسات الثقافية في أنحاء العالم، إذ نلتقي مع كوريا الجنوبية في أهداف مشتركة نحو تعزيز دور الكتاب في صناعة مجتمع المعرفة وتحقيق النهضة الحضارية».

وأضاف: «المكانة التي حققتها الشارقة كواحدة من مراكز صناعة المعرفة قادت إلى تتويجها ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب، ونهدف إلى أن تمثل مشاركتنا خلال العام الجاري في المعرض فرصة متجددة لتعزيز الروابط الثقافية وفرص العمل المشترك بين المؤسسات الثقافية الإماراتية والعربية ونظيرتها الكورية».

يشار إلى أن سلسلة اللقاءات التي عقدها وفد الشارقة خلال الزيارة، تأتي في إطار استكمال الاستعدادات لمشاركة الشارقة كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض سيؤول الدولي للكتاب، التي تستهدف إبراز مشروع الشارقة الثقافي.

أحمد العامري:

«المكانة التي حققتها الشارقة كواحدة من مراكز صناعة المعرفة قادت إلى تتويجها ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب».