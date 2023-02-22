الامارات | متحف المستقبل وعد وأوفى.. 1000000 زائر في عامه الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس متحف المستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن المتحف استقبل أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم، خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، ليُشكل محطة مميزة في مسيرة دبي ودولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل.

وقال: «وعدنا بأن يستضيف متحف المستقبل مليون زائر في عامه الأول، واليوم نحتفي بتحقيق هذا الهدف وانطلاق عام جديد للمتحف سنواصل من خلاله تصميم المستقبل مع العالم أجمع، وتعريف مجتمعاته بالفرص الواعدة التي يمكننا الاستفادة منها ليصبح عالمنا أفضل في السنوات والعقود المقبلة».

وأكد القرقاوي أن متحف المستقبل أسهم منذ افتتاحه في إحداث تحول واضح في النظرة التقليدية للمتاحف، وأثبت أهمية مفهوم استشراف المستقبل وتحويله إلى منهجية مؤسسية متكاملة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تخيل المستقبل والتركيز على توظيف تغيراته وتحولاته ركيزة محورية في نجاح الحكومات والمجتمعات.

وأضاف: «رؤية محمد بن راشد جعلت من متحف المستقبل مقراً عالمياً لأهم مصممي وخبراء المستقبل وأبرز مؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وأصبحت البشرية أكثر إيماناً بأن المستقبل يمكن تصميمه ولا يجب تجاهل تغيراته. وأصبح متحف المستقبل بتصميمه المعماري الفريد رمزاً عالمياً للمستقبل وعنواناً رئيساً للحراك العلمي والمعرفي في المنطقة والعالم».

وأشار إلى أن المتحف رسّخ ريادة دبي العالمية واحدة من أفضل مدن المستقبل، وأصبح نموذجاً عالمياً ناجحاً في قدرة مدن المستقبل على توظيف التحولات التكنولوجية لخدمة المجتمعات، وقدّم رسالة إنسانية مهمة من دولة الإمارات للعالم أجمع بأن المستقبل يتطلب مزيداً من التعاون الإيجابي والعمل المشترك من أجل الأجيال المقبلة.