الامارات | أصالة تغني بالإماراتي.. كلمة ولحناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الخوار للإنتاج الفني عن إنتاجها أغنية للفنانة أصالة نصري بعنوان «ما عرفتك»، في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية «المزن»، وألحان سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد.

وحسب بيان للشركة، تحمل أغنية «ما عرفتك» في طياتها بكل شفافية الكثير من مشاعر الحب والعتب على ذلك الحبيب الذي أنكر وجحد العشرة وحاول إخفاء الوجه الحقيقي للحب، حيث يقول مطلع الأغنية: ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته.. حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأوليه.. نظرتك.. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته.. كن روحك عافت ايام السنين العاطفيه».

وكما سبق في أغنية «عود البخور» للفنان ماجد المهندس، ستقدم شركة الخوار للإنتاج الفني بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية أصالة على المحطات الإذاعية والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وسيطرح العمل على «يوتيوب» على قناتي الخوار للإنتاج الفني وقناة روتانا.