الامارات | «شراء كتب الأطفال» شملت 50 دار نشر محلية و500 عنوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية لدعم دور النشر المحلية والارتقاء بمهارات الأطفال في الكتابة، يُطلق المركز «منحة شراء كتب الأطفال».

تستهدف المنحة شراء كتب الأطفال والناشئة باللغتين العربية والإنجليزية من دور النشر التي تُشارك في مهرجان العين للكتاب، ونجحت المبادرة في شراء 10927 كتاباً بقيمة 700 ألف درهم من جميع دور النشر الـ50 التي شاركت في نسخة العام الماضي 2022 من المهرجان.

وبلغ عدد عناوين الكتب التي اشتُريت بالمنحة 500 عنوان، منها 125 عنواناً باللغة الإنجليزية، و375 كتاباً باللغة العربية، وستوزّع جميعها على المؤسّسات المعنية بالطفولة والجهات الحكومية في الدولة.

واختيرت كتب المنحة بناءً على معايير دقيقة منها اشتمالها على القيم المجتمعية، وصدورها في سنة 2020 وما يليها، إلى جانب التنوّع في طرح الموضوعات واستهداف الأطفال بشكل مباشر. وتضمّ موضوعات الكتب المختارة القصص الواقعية والتاريخية والخيالية.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تندرج مسؤولية دعم الناشرين وقطاع دور النشر في دولة الإمارات ضمن أهداف المركز الاستراتيجية، وتأتي المبادرة تأكيداً على هذا الدعم، كما أنها جزء من سلسلة المبادرات».