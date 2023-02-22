الامارات | أسباب الإصابة بالخرف الجبهي.. غير معلومة على وجه الدقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسبب الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض عصبي، في موت الخلايا العصبية في الفص الجبهي والفص الصدغي.

وأوضح المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية، أن سبب الإصابة بالخرف الجبهي الصدغي غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء إلى أنه يرجع إلى عوامل وراثية، مشيراً إلى أن عوامل الخطورة، التي ترفع خطر الإصابة به، تتمثل في: داء السكري وارتفاع ضغط الدم ونقص فيتامين (د) والتدخين وتلوث الهواء والوحدة والاكتئاب وعدم اتزان الشخصية والأعباء النفسية الجسيمة.

وأضاف المركز أن الخرف الجبهي الصدغي غالباً ما يصيب الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً، وأعراضه تتمثل في: اضطرابات الكلام واضطرابات الذاكرة وعدم التركيز، إضافة إلى التغيّرات الطارئة على الشخصية والسلوك، مثل: إهمال الواجبات وتراجع الاهتمام بالأسرة والهوايات واللامبالاة والفتور وإهمال النظافة الجسدية والعُزلة الاجتماعية والعدوانية تجاه الآخرين وانتهاك الأعراف الاجتماعية.

وأردف أنه لا يمكن الشفاء من الخرف الجبهي الصدغي، ولكن يمكن تخفيف حدة الأعراض، من خلال الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان.

كما تلعب التدابير غير الدوائية دوراً مهماً في تخفيف أعراض الخرف الجبهي الصدغي، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الرياضة في مواجهة العدوانية. وإذا كان الخرف الجبهي الصدغي مصحوباً بالعزلة واللامبالاة، فإنه يمكن حينئذ اللجوء إلى الموسيقى والرقص والعلاج بالفن.