الامارات | «مهرجان المسرح الخليجي» ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بمشاركة ستة عروض مسرحيَّة، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي «الهود» من السعوديَّة، و«يا خليج» من البحرين، و«زغنبوت» من الإمارات، و«عنقود العنب» من الكويت، و«غجر البحر» من قطر، و«سدرة الشيخ» من سلطنة عمان.

ويفتتح المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمسرحيَّة «النمرود»، التي ألفها صاحب السمو حاكم الشارقة (2008)، وتصنف ضمن المسرحيات التاريخيَّة التي تتناول قصص وأحداث الماضي لتسقطها على الحاضر.

وتقدم المسرحيَّة برؤية إخراجيَّة، حيث سيؤديها طلاب أكاديميَّة الشارقة للفنون الأدائيَّة، تحت إشراف البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي للأكاديميَّة.