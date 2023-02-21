نصائح لتجب آلام القولون أثناء الصوم الكبير.. «امنعي المسبكات وشرب السوائل أساسي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فترة الصوم الكبير، يحرص المسيحيون على تناول الأطعمة من البروتينات مثل البقوليات، مع الابتعاد عن تناول اللحوم والدواجن لمدة 55 يوما، إذ دقت الكنائس أجراسها بدءًا من أمس الاثنين والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد، إذ تعتبر قدسية هذا الصوم لدى الأقباط كبيرة جدًا، والتي يكون فيها رحلات للتبرك خلال «أسبوع الآلام».

ربما يعاني الكثير من الأشخاص من أمراض التهاب القولون، نتيجة لتناول بعض الأطعمة التي تؤثر بالسلب على الصحة وتجعلهم يعيشون في لحظات قاسية تفصلهم عن الجميع نتيجة لما يسيطر عليهم، ويحاولون البحث عن طرق تساعد على التغلب عليها مع الصيام.

نصائح للتغلب على التهاب القولون أثناء الصيام الكبير

الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، تحدث لـ«هُن»، عن كيفية تجنب آلام القولون التي يعاني منها البعض، خلال فترة الـ55 يوما أثناء الصوم الكبير عند المسيحين، إذ قال: «يعتقد البعض أن اللحوم والبروتينات الحيوانية المصنعة لا تسبب مشاكل في القولون، ولكنها تتسبب في آلام كثيرة، وتعتبر البقوليات بصفة عامة من أكثر الأنواع التي تتسبب في آلام القولون، لكن يمكن التخلص من تلك المشكلة خلال فترة الصوم من خلال ضبط طرق إعداد الطعام».

وفيما يخص طرق إعداد الطعام الذي يتناوله المسيحيون خلال فترة الصوم الكبير، تابع الدكتور أشرف عمر قائلًا: «أثناء عمل الفول لا بد أن يكون خالِ من الثوم والبصل والطماطم، بعض البقوليات تعتمد على طريقة الطهي، فلا بد عدم إعداد الطعام المسبك والاتجاه إلى الني في الني، للمحافظة على القولون».

وللمحافظة على القولون من الآلام والالتهابات، قال أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني: «لا بد من الإكثار من شرب المياه والسوائل لعلاج القولون العصبي للعمل بكفاءة، مع الابتعاد عن اللبن ومشتقاته والسكر، وكذلك المياه الغازية والصودا والشطة والمخللات».