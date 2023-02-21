شيرين رضا تكشف مفاجأة عن والدتها وحياتها: «كان نفسي يكون ليا إخوات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت الفنانة شيرين رضا العديد من الأسرار عن حياتها الخاصة عنها للمرة الأولى، وذلك خلال استضافتها مؤخرًا، مع الإعلامي الإماراتي آنس بوخش، إذ تحدثت في لقائها عن مواقف من طفولتها، وكذلك علاقتها بوالدتها ووالدها الفنان الراحل محمود رضا، ومدى تعلقها الشديد بوالديها وحبها الكبير لهما.

شيرين رضا تكشف عن اسم والدتها

وخلال لقائها مع الإعلامي آنس بوخش، ببرنامجه «ABtalks» المعروض عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، كشفت الفنانة شيرين رضا عن اسم والدتها إذ كانت تدعى «روزا»، والتي جمعتها بها علاقة حب قوية منذ نعومة أظافرها.

وقالت شيرين رضا إن والدتها كانت أجنبية وليست مصرية، وأنها تعلقت بها بشدة منذ صغرها، وكذلك علاقتها بوالدها الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية.

ووصفت شيرين رضا طفولتها بـ«الرائعة»، موضحة أنها جاءت لوالديها بأمر يشبه المعجزة، إذ وُلدت بعد 6 أعوام من الزواج: «عشت طفولة رائعة، وجيت بعد 6 سنين من جواز بابا وماما، وسافرت في كل مكان كنت بسافر في كل حتة أنا وبابا».

علاقة شيرين رضا بوالدتها

أما عن علاقتها بوالدتها، قالت الفنانة شيرين رضا، إن والدتها كانت تخاف عليها بشدة، وكانت تحرص على تلبية كل احتياجاتها، مستطردة: «روزا كانت بتخاف عليا أوي، كانت بتعمل الأكل خاص بيا وكل حاجة عشاني، كانت بتوديني المدرسة يوميًا تصحى بدري وتوديني وتروح النادي وترجع تاخدني ونروح البيت نذاكر سوا، كانت بترفض إني أروح مدرستي بالباص».

وعن عيشها دون إخوة، كشفت شيرين رضا عن افتقادها لهذا الأمر بقوة، «كان نفسي بابا وماما يجيبولي إخوات، كان نفسي يكون ليا حد يشاركني كل حاجة».