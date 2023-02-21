انهيار توأم اللاعب كريستيان إتسو في جنازته.. كيف حاولت إنقاذه من تحت أنقاض زلزال تركيا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديدة تعيشها كريستينا إتسو الشقيقة التوأم للاعب الغاني كريستيان إتسو، الذي لقي مصرعه تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر، حيث تم العثور على جثمانه بعد أيام من البحث، وجرى نقله مؤخرًا إلى مسقط رأسه في غانا.

انهيار شقيقة كريستيان إتسو وقت وصول جثمانه

وحسب ما ذكر موقع «the1957newsFollowMessage» الغاني، ظهرت توأم لاعب نادي نيوكاسل يونايتد السابق، في حالة من الانهيار الشديد، وذلك أثناء تواجدها لحظة وصول جثمان شقيقها لموطنه في غانا.

وظهرت شقيقة كريستيان إتسو وهي مرتدية سترة شتوية، إذ حاولت تغطية وجهها بها أمام الكاميرات وذلك لعدم إظهار دموعها، بينما شوهدت صديقة لها كانت تحاول تهدئتها، لكنها جلست في النهاية وبكت وقت تسلم الأسرة لرفات شقيقها.

فشل محاولة إنقاذ اللاعب

وذكرت التقارير أن شقيقة «إتسو» قد سافرت من المملكة المتحدة إلى تركيا، للمساعدة في محاولات إنقاذ شقيقها من تحت الأنقاض، لكن انتهى بها الأمر برؤية جثمانه، وهو ما سبب لها شعورًا بالغًا بالحزن.

وكان تم العثور على كريستيان أتسو من قبل فرق الإنقاذ يوم 12 فبراير الجاري، أي بعد مرور 6 أيام من وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

بكاء زوجة كريستيان إتسو

وتعددت مشاهد الحزن منذ أن تم العثور على جثمان اللاعب الغاني، إذ وثقت عدسات التصوير لحظة انهيار زوجته التي تدعى ماري كلير روبيو في البكاء نتيجة تأثرها الشديد بما تعرض له زوجها من حادث مؤلم، وذلك خلال ظهورها في مدرجات ملعب «سانت جيمس بارك» أثناء مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.