تطورات الحالة الصحية للطفل «يوسف» بعد واقعته المأساوية.. يعيش مشهد الحادث مثل الحلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يقرب من 30 يومًا مرت على واقعة «الطفل يوسف» المأساوية، الذي وقع ضحية حادث سير بعدما دهسته سيارة يقودها طفل آخر يكبره بعامين فقط، وذلك داخل إحدى المناطق السكنية بالقاهرة الجديدة، إذ لا يزال يتلقى العلاج اللازم.

تطورات الحالة الصحية للطفل «يوسف»

حالة من التحسن الملحوظ عما مضى، كشفت عنها الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل «يوسف» صاحب الـ14 عامًا، موضحة خلال حديثها لـ«هن»، أن الأسرة لا تزال في انتظار إصدار الحكم النهائي بشأن الطفل المتهم والبالغ من العمر 16 عامًا، والمقرر الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

وقالت والدة الطفل «يوسف»، إن نجلها بات مؤخرًا يتلقى المتابعات العلاجية في المنزل، مع الخضوع لإجراء الفحوصات الدورية كل أسبوعين، كما أنه من المقرر أن يخضع لإجراء بقية العمليات الجراحية اللازمة له بعد مرور نحو 3 أشهر من الوقت الحالي، «نقلنا يوسف البيت وبنتابع العلاج، وكمان 3 شهور هيكمل العمليات الجراحية في الفك والوجه والجراحات اللازمة ليه».

تذكر مشهد الحادث

بمشاعر مؤلمة عبرت السيدة رضوى العوضي عن حزنها لتذكر طفلها مشهد الحادث وتفاصيله حتى اليوم، «هو فاكر تفاصيل الحادثة بس بعدها مش فاكر حاجة، غير إنه كان سامع الدكاترة وهما بيقولوا الحالة صعبة وممكن ميلحقوهاش، بس فاكر الكلام ده زي الحلم، لأنه بعدها كان دخل في الغيبوبة».

وتعود تفاصيل الحادث المأساوي للطفل «يوسف» ليناير الماضي، وذلك بعدما دهسته سيارة طفل آخر في إحدى المناطق السكنية بالقاهرة الجديدة، وذلك أثناء استعداد لاستقبال أصدقائه، لكن حياته انقلبت رأسًا على عقب في غمضة عين.