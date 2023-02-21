موعد حفل زفاف الفنانين طارق صبري وشيري عادل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب نشأت بين الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، جاءت بين قصص الحب الكثيرة بين الفنانين، وعُقد قرآنهما في أكتوبر الماضي، في حفل صغير حضره الأهل والأصدقاء المقربين، إذ أنهم يعرفان بعضهما منذ 6 سنوات، وذلك أثناء تصوير مسلسل «سوبر مان»، كما صرحت في إحدى اللقاءات لها، إنهم قبل الزواج كانوا أكثر من أصدقاء.

تحديد موعد حفل زفاف الفنانين طارق صبري وشيري عادل

موعد حفل زفاف الفنانين طارق صبري وشيري عادل، أعلنته الأخيرة في مقطع فيديو ظهرت فيه، معلنة موعد الزفاف على الفنان طارق صبري: «الميعاد قريب في الصيف المقبل، لأن هذا أفضل توقيت»، وعن سؤالها عن صفاته ومعاملته لها، قالت معبرة، «طارق في كل حاجة كويس وطيب وجميل، إللي شبهه قليلين».

كتب الكتاب

كانت قد نشرت مقطع مصور من عقد قرآنها على الفنان طارق صبري، في إطار عائلي، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليظهر فيها مظاهر الاحتفال بهما، ببالونات بأسمائهما، والأهل والأصدقاء المقربين، والمأذون وهو يعقد القرآن.

ظهورهما الأخير

وكان أخر ظهور لهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إذ ظهرت كأحدث عروس بالوسط الفني، لتخطف الأنظار على السجادة الحمراء، في أول ظهور رسمي لها رفقة زوجها، بإطلالة شيري بفستان باللون الموف، دون أكمام، بموديل بسيط من الشيفون المُبطن، ومنفوش قليلًا من الأسفل، مع تسريحة شعر رقيقة، اعتمدت على الشعر الويفي، والمكياج الهادئ، بينما تألق طارق صبري ببدلة سوداء أنيقة وبسيطة.

عمل فني يجمعهما

وخلال تصريح سابق في برنامج «the insider» بالعربي، كانت قد كشفت عن تحضيرها لعمل فني يجمعها بزوجها الفنان طارق صبري، وهي فرحة لأول عمل فني وتعاون بينهما بعد الزواج، إذ قالت «أجهز لعمل فني يجمعني به، ولكن لا أعلم مزعده، ولكن المشروع قائم».