رضيعة جديدة وسط الأنقاض.. تفاصيل ولادة سيدة سورية في زلزال هاتاي بتركيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار رضيعة الأنقاض السورية «آية» التي ولدت تحت ركام منزل انهار بفعل الزلزال الذي ضرب سوريا بداية الشهر الجاري، وفارقت والدتها الحياة، تكرر مشهد ولادة آخر لكن بسيناريو أقل قسوة، وذلك بعد أن وضعت سيدة سورية رضيعتها وسط هرع الهزة الأرضية المؤخرة التي ضربت ولاية هاتاي التركية، لكن الأم تتمتع بصحة جيدة رفقة مولودتها.

حالة وضع السيدة أثناء الزلزال

ووفق ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، فإنه أثناء وقوع الهزة الأرضية بولاية هاتاي التركية، أصيبت سيدة حامل بالذعر جراء الشعور بالزلزال، وهو ما اضطر زوجها إلى طلب المساعدات الطبية من أقرب فريق إسعاف لهم.

وسرعان ما جرى نقل السيدة الحامل إلى أقرب مستشفى ميداني، حيث تم إخضاعها إلى عملية توليد خاصة وسريعة، إذ أنها كانت لا تزال في شهرها الثامن.

تداول مقطع فيديو مؤثر

وشهد موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، تداول مقطع فيديو ظهر خلاله رجال الإسعاف وهم ينقلون الرضيعة بعد أن تمت ولادتها بسلام، ويضعونها دخل حضانة خاصة لنقلها مع والدتها إلى المدينة الطبية في أضنة.

جدير بالذكر، أن ولاية هاتاي التركية تعرضت لهزتين أرضيتين جديدتين بقوة 6.4 و5.8 على كقياس ريختر، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة.