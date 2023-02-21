الامارات | الفجيرة.. قمة المسرح تنطلق بمشاركة 500 مبدع من أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الفنون في تشكيل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ وأهمية نشرها وتعزيز حضور أشكالها المختلفة في المجتمعات.



جاء ذلك خلال حضور سموه قمة المسرح، التي بدأت أعمالها اليوم تزامناً مع انطلاق الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، بحضور المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة سعيد محمد الرقباني، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني، بمشاركة ما يزيد على 500 مسرحي من مختلف أنحاء العالم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة التي تشكل ركيزة أساسية للعمل الثقافي جعلت من إمارة الفجيرة مكاناً يجمع المبدعين والفنانين في مختلف الفنون ودعمت توجهات الدولة في هذا المجال، ما أهلها لاستضافة هذا اللقاء العالمي الكبير الذي يضم أهم الخبرات الثقافية والمسرحية.

وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم في كلمته له إن «استضافة هذا المؤتمر وللمرة الأولى في الوطن العربي فرصة لإعادة الفنون الأدائية إلى الصدارة بعد الجائحة، وانطلاقاً من الفجيرة التي ستظل مركزاً مهما تضم كل المبدعين» مشيداً بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لأعمال هذا المؤتمر الكبير الذي يجمع صناع المسرح في العالم في يوم تاريخي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الثقافة والشباب مبارك الناخي دعم دولة الإمارات لصناعة الثقافة والإبداع كتوجّهٍ استراتيجي وطني خاصة ثقافة المسرح وتشجيع الشباب والموهوبين على العمل في هذه المشاريع.

وتناول الكاتب والمسرحي النيجيري وول سوينكا الحائز جائزة نوبل للآداب والسفير العالمي للمسرح في كلمة رئيسة ألقاها قي الافتتاح تجربته الشخصية في الكتابة للمسرح، ودوره في التنمية والتواصل المجتمعي، إضافة الى أهمية فنون الأداء في تعزيز الحوار بين الأمم الواحدة ثم بين المجتمعات ككل.