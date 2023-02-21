طريقة عمل لحم النعام في المنزل.. وصفات سهلة للشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل لحم النعام في المنزل، بطرق مختلفة ومبتكرة لأسرتها، كونها مشبعة وتولد الشعور بالطاقة، ومفيدة للأطفال بشكل خاص، من خلال متابعة كبار الشيفات عبر صفحاتهم المختلفة وبرامج الطهي الشهيرة.

ونستعرض طريقة عمل لحم النعام في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة.

طريقة عمل لحم النعام في المنزل

المقادير:

شرائح من لحم النعام الطري.

كرات ناعم.

ملعقتين خردل.

½ كوب كريمة.

مشروم مقطع.

ثوم مفروم.

زعتر ناعم.

ملعقتين زعتر مفروم.

طريقة عمل لحم النعام:

- إحضار طاسة على النار، ومن ثم بدء تقطيع الكرات وتشويحه في الزبدة، مع الكريمة، ومن ثم إضافة الزعتر والخردل مع تقليب المكونات جيدًا.

- في وعاء آخر يتم تشويح الثوم المقطع قطع صغيرة جدًا، إلى المشروم، ثم إضافة شرائح اللحم.

- خلط الكرات بالكريمة مع اللحم، ووضعها على النار، وتركها حتى النضج.

لحم النعام المسلوق مع الأرز

المقادير:

لحم النعام.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الحبهان.

بصل مقطع إلى شرائح.

أوراق الغار.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

فلفل أسود وملح.

زيت نباتي.

طريقة التحضير:

- غسل الأرز ونقعه بالماء الدافئ لمدة نصف ساعة.

- تصفيه الأرز ثم إضافة الزيت النباتي والكركم وخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم غسل اللحم جيداً بالماء البارد، ويوضع في حلة وعليه مقدار من الماء.

- توضع الحلة على نار عالية، ويضاف إليها ورق الغار، والبهارات المشكلة، والزنجبيل، والقرفة، والملح، والفلفل الأسود، وتركها لمدة ساعة كاملة حتى تمام النضج، مع إضافة شرائح البصل في القعر، ويوضع لحم النعام المسلوق وعليه الأرز على النار مع إضافة المرقة، وتركه حتى ينضج ثم يُقدم للأسرة.