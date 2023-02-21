إتيكيت حضور المسرح والأوبرا.. تجنبي الأحاديث الجانبية واعرفي الملابس المناسبة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يشمل فن الإتيكيت، قيم كثيرة من معايير الذوق العام، يجب مراعاتها من جانب كل فتاة أو سيدة، وتحرص كثير من النساء على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، إذ يريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بزيارة الأماكن الرسمية للتسلية، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» إتيكيت الأماكن الرسمية بحسب الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم» للكاتبة فلورنس هارتلي، التي خصصت أعمالها في شئون النساء.

زيارة الأماكن الرسمية للترفيه كالمتاحف

- عليكِ ارتداء الملابس المريحة، ويُفضل ارتداء الملابس الكاجوال. ‏

- ‏يجب ارتداء الأحذية المريحة التي لا تصدر أصواتًا، كي لا تسبب الإزعاج للزائر.

- عندما تكونين في صحبة آخرين، عليكِ التحدث بصوت منخفض في حالة الأحاديث الجانبية.

- عند الاستفسار عن شيء ما في المتحف، يمكنك التحدث بصوت طبيعي ليسمعك المرشد.

‏- ‏عند مشاهدة قطعة ما في المتحف، يجب عدم إطالة الوقت بالوقوف أمامها، لنعطي فرصة للآخرين لمشاهداتها.

- تجنبي الحديث في الهاتف أثناء تجولك بين المعارض والقطع الفنية داخل المتاحف، لعدم إزعاج الزائرين بصوت الهاتف.

- احرصي على وضع الهاتف على النظام الصامت، ويفضل الابتعاد عن القطع المعروضة، لكي لا يتسبب لمسها في حدوث أي ضرر. ‏

- عليك السؤال أولًا قبل التصوير، إذا كان التصوير مسموحًا به أم لا، لعدم التعرض للإحراج.

- ‏لا داع للتنبيه بعدم اصطحاب المأكولات والمشروبات، وفي حالة وجود أطفال لا بد من السيطرة عليهم حتي لا تتسبب تصرفاتهم في إزعاج الآخرين.

إتيكيت زيارة المسرح

- من الإتيكيت عند زيارة المسرح، ارتداء ملابس مناسبة، غير مبالغ فيها، فأي نوع منها مقبول.

- ‏وضع مكياج خفيف، إذا كنتِ تريدين ارتداء الملابس الرسمية، فهذا يرجع إلى اختيارك وما ترغبين فيه فقط.

- ‏من المهم الالتزام بموعد الحضور، حتى لا تأتي متأخرة وتسببي إزعاج من حولك.

- عليكِ الالتزام بالمقعد المخصص لك، وبمجرد الجلوس، ركزي انتباهك تمامًا على الممثلين، بينما الستارة مرفوعة.

- ‏تجنبي بعناية كل حركة أو إيماءة من شأنها أن تجذب الانتباه أو الضحك بصوت عالٍ أو التصفيق بيديكِ الاثنين بصوت يؤذي من حولك.

- لا تلفين رأسك للجالسين خلفك أو بالقرب منك، وإذا تحدثتِ إلى رفيقتك بينما الستارة مرفوعة، اخفضي صوتك، حتى لا تزعجي الآخرين المهتمين بالمحادثة على المسرح.

- ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات، حيث تكون هناك أماكن مخصصة لذلك.

إتيكيت زيارة الأوبرا

- من الإتيكيت عند حضورك عرضًا ما في الأوبرا، عليكِ أن ترتدي فستانًا كاملًا.

- ‏يمكنك ارتداء القفازات الخاصة بكِ، لتكون بيضاء أو خفيفة للغاية لتناسب فستانك.

- ‏تجنبي ارتداء «الجينز».

- عند ارتداء بالطو ‏يمكنكِ خلعه ووضعه على ظهر المقعد.

- ‏يجب أن تكوني في مقعدك قبل الافتتاح.

- اذهبي مبكرًا إلى القاعة، وإذا تأخرتِ بشكل لا مفر منه، ادخلي بهدوء واجلسي بالقرب من الباب.

- ‏لا تنطلقي إلى مقدمة القاعة للجلوس.

- ولا تتحدثي أو تزعجي من حولك بالتعجب أو الإيماءات.

- لا يجب التصفيق بكثرة، فهو مسموح فقط عند دخول «المايسترو»، أو عند انتهاء المقطوعة الموسيقية.

- إذا وجدتِ صعوبة في فهم العرض، فيمكنكِ الاطّلاع على الترجمة في كتيّب العرض، الذي يكون مترجمًا لأكثر من لغة، ولا تظهري عدم فهمك، أو التقليل من العرض والعارضين.