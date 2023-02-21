الامارات | مهرجان أضواء الشارقة يجتذب 1.3 مليون زائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الستار على فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2023 الذي نظم خلال الفترة من الثامن حتى 19 الجاري في 13 موقعاً ومعلماً بالإمارة.

وأكد رئيس الهيئة خالد جاسم المدفع أن المهرجان حقق في دورته الـ 12 نجاحاً كبيراً وأضاف لمسيرة إنجازات الإمارة في تنظيم كبرى الفعاليات الجاذبة للسياح والعائلات من أنحاء العالم، إذ يشهد المهرجان عاماً بعد عام نمواً ملحوظاً في عدد زواره لجميع مواقع عروض الحدث الـ 13 والذي بلغ هذا العام ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، مشيراً إلى أن «قرية الأضواء» حظيت بإقبال جماهيري كبير من الأفراد والعائلات وشهدت اهتماماً واسعاً لتستقطب وحدها ما يزيد على 184 ألف زائر تقريباً من إجمالي الزوار.

وأبهرت عروض المهرجان الزوار خلال أيام تنظيمه في مواقع عدة بإمارة الشارقة شملت كلاً من: قاعة المدينة الجامعية ومسجد النور وكورنيش بحيرة خالد ومسجد الشارقة وواجهة المجاز المائية وحصن الشارقة ومبنى بلدية الحمرية وحصن الذيد، إلى جانب سد الرفيصة في خورفكان، وبرج الساعة في كلباء، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، ومبنى المقر الرئيسي لشركة «بيئة»، فضلاً عن موقع «قرية الأضواء» التي احتضنت مجموعة واسعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 41 مشروعاً وطنياً على مساحة بلغت أكثر من 19 ألف متر مربع.