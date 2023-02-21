اطلالات شبابية عصرية من وحي المغربي سعد لمجرد

يعد النجم المغربي سعد لمجرد من أكثر النجوم عصرية وغرابة في اختيار اطلالاته التي تحاكي الشباب وتثير الجدل في بعض الأحيان.

ستايل سعد لمجرد:

يعتمد سعد البدلات الرسمية العصرية التصميم التي تناسب الشباب وتبرز جسمه الرشيق، وقد ظهر هنا بالبدلة الرسمية السوداء اللون.ومن الملفت ان سعد ينسق مع اطلالاته أبرز الأكسسوارات الرجالية الضخمة التصميم، ويتألق بها مع تصاميمه الرجالية العصرية.



سعد الذي تغير كثيرا من الطفولة والمراهقة الى اليوم يعتمد أحياناً كثيرة إطلالة الجينز التي تظهره بأسلوب سبور.أما اناقته تبرز في اختياره الجاكيت الطويلة بألوان شتوية مميزة، وقد تألق في هذه الصورة بالجاكيت البيج.



وأحياناً كثيرة يثير سعد الجدل في اطلالاته، حيث اختار هنا إطلالة موردة بألوان فرحة في احدى حفلاته الغنائية.كما يعتمد سعد اطلالات تقليدية بلمسات عصرية رجالية مميزة كالبليزر البيضاء اللون مع البنطال بخصره العالي.

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