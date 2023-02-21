كيف تنجو من الموت وقت الزلزال؟.. الهروب أخطر تصرف والسكر طوق نجاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مخاوف كثيرة سيطرت على الجميع جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، منذ فجر الإثنين، 6 فبراير الماضي، وما تزال تهز تباعاتها البلدين، حتى الساعات القليلة الماضية، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض، كما ضرب زلزالان ولاية هاتاي جنوب تركيا، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة كثير من الأشخاص.

ووجه أحد المسعفين ورجال الإنقاذ في تركيا، عدة نصائح وروشتة توعوية للمواطنين، للقيام بها حال وقوع الزلازل، خلال مقطع فيديو مصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التركية، قال خلاله: «أصدقائي ما زلنا مستمرين في إنقاذ الناس من تحت الأنقاض، عليكم القيام ببعض الأمور للسلامة والأمان وقت الزلزال».

توخي الحذر وعدم الهروب

كان من بين النصائح الذي قدمها المسعف التركي، خلال مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله: «إذا استلقيتم بجانب الكنبة أثناء حدوث الزلزال، فمن الممكن أن تنجوا، أما الهروب فهو أخطر شيء، أكثر الأشخاص الذين أخرجناهم ميتين كانوا موجودين في فراغات الدرج».

ووجه نصيحة أثناء حدوث الزلازل والهزات الأرضية المفاجئة، قائلا: «رجاءًا لا تهربوا، بل على الفور القوا بنفسكم بجانب أي شيء قاسي موجود بجانبكم، مع الحرص على وضع ماء وسكر بجانبكم، لأنكم قد تبقوا لفترة طويلة تحت الأنقاض، مع الحرص أيضا على وجود شيء يوصل صوتكم للخارج كهاتف أو صفارة، لأنه بعد فترة لا يعد هناك طاقة لدى الشخص الموجود تحت الأنقاض، ويصبح نفسه ضيقًا».

المسعف التركي الذي ينتشل الجثث والأشخاص من تحت الأنقاض والركام، وجه نصيحة للتعامل الصحيح وقت حدوث الزلزال، قائلًا: «رجاء لا ننسى أن نستلقى بشكل طولي بجانب الكنبة أو السرير أو أي شيء قاس بجانبنا وأن لا نهرب».

أشياء احتفظ بها أثناء القيادة وقت الزلزال

أشار المسعف، خلال مقطع الفيديو، بضرورة عدم نشر الكلمات السلبية التي تسبب القلق والمشكلات النفسية التي تنعكس بالسلب على الصحة، مع ضرورة توخي الحذر واتباع الاحتياطات والأمان، مضيفًا: «لا بد من ارتداء حزام الأمان في السيارة، مع تواجد باور بانك وسكر وصافرة وبسكويت مملح».