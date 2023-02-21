أسرع طريقة لتجفيف ملابسك داخل الغسالة.. خطوة بسيطة تقدمها «ملكة الحيل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تنظيف الملابس وتجفيفها من المهام المنزلية الأساسية التي تقوم بها ربات البيوت بشكل يومي، وهو ما قد يشكل شعورًا بالعبء والإنزعاج للبعض، لذلك قدمت سيدة أسترالية تلقب بـ«ملكة حيل التنظيف المنزلية»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نصيحة تساهم في تسريع وقت تجفيف الملابس بشكل ملحوظ.

الحيلة الخاصة بتجفيف الملابس

وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن السيدة الأسترالية التي تدعى «كارولينا»، كشفت عن حيلة جديدة تساهم في تجفيف الملابس بشكل أسرع بنسبة 30%، والتي تتمثل في إضافة منشفة نظيفة جافة إلى بداية دورة التجفيف بالغسالة.

وقالت السيدة الأسترالية، إنّه يمكن لتلك الخطوة التقليل من وقت التجفيف، لأن المنشفة تساعد على امتصاص الرطوبة بشكل فعال، ولكن مع ضرورة إزالتها بعد 15 دقيقة من بدء دورة التجفيف.

تفاعل مع حيلة تجفيف الملابس

وسرعان ما لاقت حيلة السيدة الأسترالية إعجاب العديد من النساء من قبل متابعيها بمختلف أنحاء العالم، اللاتي عبرن عن امتنانهن الشديد تجاه الفكرة، مع التأكيد على أنهن سيقومن بتجربتها.

وتعد الأسترالية «كارولينا»، واحدة من السيدات الشهيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتقديم الأفكار المبتكرة للنساء، لمساعدتهن في كيفية تنظيف وترتيب المنزل وكافة مشتقاته، وبشكل خاص ما يتعلق بأساليب غسل الملابس.

وقبل أيام، قدمت السيدة الأسترالية نصحية أخرى للسيدات، والتي جاءت بشأن عدم ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل دورة للسماح للرطوبة بالخروج لمنع تراكم العفن والبكتيريا.