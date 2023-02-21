لايف ستايل

أسرع طريقة لتجفيف ملابسك داخل الغسالة.. خطوة بسيطة تقدمها «ملكة الحيل»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - ماما

حيلة تجفيف الملابس

تنظيف الملابس وتجفيفها من المهام المنزلية الأساسية التي تقوم بها ربات البيوت بشكل يومي، وهو ما قد يشكل شعورًا بالعبء والإنزعاج للبعض، لذلك قدمت سيدة أسترالية تلقب بـ«ملكة حيل التنظيف المنزلية»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نصيحة تساهم في تسريع وقت تجفيف الملابس بشكل ملحوظ.

0c67c52e25.jpg

الحيلة الخاصة بتجفيف الملابس

وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن السيدة الأسترالية التي تدعى «كارولينا»، كشفت عن حيلة جديدة تساهم في تجفيف الملابس بشكل أسرع بنسبة 30%، والتي تتمثل في إضافة منشفة نظيفة جافة إلى بداية دورة التجفيف بالغسالة.

وقالت السيدة الأسترالية، إنّه يمكن لتلك الخطوة التقليل من وقت التجفيف، لأن المنشفة تساعد على امتصاص الرطوبة بشكل فعال، ولكن مع ضرورة إزالتها بعد 15 دقيقة من بدء دورة التجفيف.

93a0cae95f.jpg

تفاعل مع حيلة تجفيف الملابس 

وسرعان ما لاقت حيلة السيدة الأسترالية إعجاب العديد من النساء من قبل متابعيها بمختلف أنحاء العالم، اللاتي عبرن عن امتنانهن الشديد تجاه الفكرة، مع التأكيد على أنهن سيقومن بتجربتها.

وتعد الأسترالية «كارولينا»، واحدة من السيدات الشهيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتقديم الأفكار المبتكرة للنساء، لمساعدتهن في كيفية تنظيف وترتيب المنزل وكافة مشتقاته، وبشكل خاص ما يتعلق بأساليب غسل الملابس.

وقبل أيام، قدمت السيدة الأسترالية نصحية أخرى للسيدات، والتي جاءت بشأن عدم ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل دورة للسماح للرطوبة بالخروج لمنع تراكم العفن والبكتيريا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا