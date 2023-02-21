وائل كفوري يعود لحبيبته الأولى بعد فراق 19 سنة.. زارته في مرضه ويستعدان للزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كم من مرة عاش الحب الأول في قلب صاحبه إلى الأبد، ففي معية الصبا يبدأ القلب في الخفقان، ومع أول نظرة يهيم عشقًا، وبين طرفة عين تتبدل الأحوال، وتظل تتآكل الروح في عذاب الانتظار، وينصرف الشخص الذي بدأ أولى خطوات الحب مع الحبيب، وتظل الروح معلقة بين السماء والأرض، وكل لحظة للنسيان تنتظر حبيب غائب في لهفة، لكن تتبدل الأقدار حين يجود الزمان ويعود مجددًا اللقاء، ومن بين الحالات العاطفية للحب الأول التي تخللت الحياة، كانت قصة حب الفنان وائل كفوري وماغي، حبيبته الأولى.

قصة حب وائل كفوري وماغي

بحسب «صوت بيروت إنترناشيونال»، فإن حبيبة وائل كفوري هي سيدة مغربية اسمها ماغي، وأنهما عاشا قصة حب منذ 19 عاما، لكنهما لم يتزوجا، لكنها عادت إليه وزارته في منزله في مدينة «شنانعير» بمدينة كسروان، خلال مرضه، بعدما انفصلت عن زوجها، وتداولت الصحف اللبنانية تفاصيل حفل زفافهما، وأنه سيقام في مدينة قبرص يوم 23 من الشهر الجاري، وسيقتصر على حضور الشهود فقط، بسبب معارضة أهلها.

وكان كفوري، قد كشف في عام 2007، خلال حديث صحفي، مع مجلة «كلام الناس»، أنه بعيش -حيتها- قصة حب مع شابة غير لبنانية، متابعا: «كل أغاني الحب التي أغنيها تكون لها شخصيًا»، وظل يصف انشغاله بها، بحسب أغانيه عن الحب، مثل أغنية «حالة حب»، التي كانت كلماتها: «حاسس حالي عايش حالة اسمها حالة حب، يا حبيبي احكيني غازلني على جناح الغرام احملني، لحظات غيابي بعدك عني صعب»، وأغنية «ست الكل» الذي يقول فيها: «بحبك مش معقول، كنت مضيع حالي وفيكِ حالي لاقيت».

رأي وائل كفوري في الزواج والحب

خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، كشف وائل كفوري، رأيه في الزواج، مؤكدا أن الزواج هو الاستقرار والحب، والإنسان يحب أن تكون له عائلة، إذ عبر قائلًا: «إن الإنسان يحب يعمل عيلة، ويتجوز ويجيب ولاد، ويضحي من كل قلبه لعمل بيت وحياة أسرية».