الامارات | السجن 8 سنوات لقاصر متهم بقتل زميلته في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية بسجن قاصر لمدة ثماني سنوات بتهمة قتل زميلته في المدرسة.

وقالت متحدثة باسم محكمة مدينة براونشفايج، اليوم، إن المتهم أدين وفقا لقانون الأحداث حيث كان يبلغ من العمر 14 عاما وقت ارتكابه الجريمة.

وأدانت المحكمة المتهم بالقتل الغادر، حيث قام مع زميل آخر له في المدرسة يبلغ من العمر 13 عاما بخنق الفتاة المراهقة 15 عاماً، يوم 19 يونيو الماضي في ضيعة مجهورة بمدينة زالتسبورج، وأخفى جثتها بين الأشجار.

ولم يكن شريك المتهم بلغ السن الجنائية وقت ارتكاب الجريمة، وقد تم إيداعه مستشقى للأمراض النفسية بعد وقت قصير من وقوقع الجريمة، وذلك بموافقة والديه.