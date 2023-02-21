طريقة تدميس الفول في الحلة والدماسة.. أكلة أساسية خلال الصوم الكبير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على مدار 55 يومًا، يقضي المسيحيون فترة الصوم الكبير، التي بدأت منذ أمس الإثنين، إذ يطلق على الأسبوع الأخير من الصوم «أسبوع الآلام»، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، وخلال تلك الفترة يحرصون على الامتناع عن تناول الأطعمة الحيوانية بمختلف مشتقاتها، ويكون الاعتماد الأكبر على الأطعمة النباتية، من بينها الفول، أحد البقوليات الغنية بالبروتينات، التي تمد الجسم بالطاقة خلال فترة الصوم.

ويفضل المسيحيون ألا تخلو مائدة الطعام من الفول المدمس، على مدار فترة الصوم الكبير، الذي يمكن إعداده بأكثر من وصفة وطريقة.

ونستعرض طريقة تدميس الفول في الحلة والدماسة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد.

طريقة تدميس الفول في الحلة

المقادير:

طماطم.

ملعقة كبيرة كركم.

نصف كيلو فول.

كوب من العدس الأصفر.

بصلة مفرومة.

3 فصوص من الثوم المبشور.

نصف كوب من الفول المفروم.

خطوات تدميس الفول في المنزل

- إحضار الفول وتنظيفه جيدًا، حتى يصبح خالِ من الشوائب.

- وضع الفول في الماء، مع تغيير المياه أكثر من مرة، حتى تصبح نظيفة، مع نقعه جيدًا لمدة ساعة تقريبا.

- إحضار الفول ووضعه في مصفاه، في الحلة والدماسة، مع تغطيته جيدًا.

- وضع باقي المكونات والمقادير، سواء الكركم أو الجزر أو الطماطم والثوم والبصل، داخل حلة التدميس.

- ترك المكونات على النار من 5 إلى 6 ساعات، حتى تنضج، مع مراعاة وضع الماء الساخن عليه، بين الحين والآخر، حتى لا تجف من عليه.

- بعد تمام الطهي والنضج، يمكن ترك الفول على البوتاجاز، وتركه جانبًا حتى يبرد، ويمكن استخدامه وعمله باكثر من طريقة للأطفال وللأسرة، كما يمكن الاحتفاظ به داخل علب التخزين، ووضعه داخل الثلاجة، أو داخل الفريزر، لحين استخدامه مرة أخرى.

طريقة تدميس الفول في الدماسة

المقادير:

نصف كيلو فول مدشوش.

ليمونة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة عدس أصفر.

2 ملعقة كبيرة قمح.

ملعقة صغير ثوم.

طماطم مقطعة.

طريقة التحضير

- تنقية الفول جيدًا، وغسله ونقعه لمدة 6 ساعات، ووضع جميع المكونات داخل الدماسة وغلقها جيدًا، ثم وضعها على النار.

- تغطىة الفول بالماء، ووضعه على النار حتى يغلي تمامًا، ومن ثم يتم خفض النار عليه، حتى تمام النضج، مع وضع الماء عليه، كلما احتاج له حتى لا يجف.