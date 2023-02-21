لماذا تشعر النساء بالبرد طوال الوقت؟.. أسباب مقلقة وعلاج بسيط

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشعر معظم النساء بالبرد الدائم في أجسادهن، ولا يعلمن أن ربما يكون ناتجا عن أسباب ليس لها علاقة بانخفاض درجات الحرارة، منها الإصابة بفقر الدم «الأنيميا»، الناتج عن نقص الحديد، أحد المشكلات الشائعة لدى الفتيات والسيدات، لأسباب عديدة، منها: الطمث والإنجاب، وتعويض الجسم لخلايا الدم الحمراء المفقودة باستخدام مخزون الحديد، لذا تستعرض «هن» أسباب وعلاج فقر الدم ونقص الحديد، لتجنب الشعور الدائم بالبرودة.

أسباب فقر الدم

يقول هشام جمال، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، لـ«هُن»، إن الشعور الدائم بالبرد، أحد أبرز أعراض انتشار فقر الدم بين السيدات، الناتجة عن نقص الحديد بالجسم، أو فقدان الدم بسبب القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون، موضحا أسبابه:

- نقص فيتامين ب.

- نقص حمض الفوليك.

- التهاب غشاء المعدة المزمن.

- عدم إنتاج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

- نقص الهيموجلوبين.

أعراض فقر الدم

كشف «جمال»، الأعراض التي تظهر على المصابين بفقر الدم:

- شحوب البشرة.

- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

- التنفس بصعوبة.

- آلام في الصدر.

- الدوخة.

- النعاس.

- تغيرات في الحالة الإدراكية.

- الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

- الصداع.

علاج الإصابة بالأنيميا

قدم رامي رمزي، استشاري التغذية لـ«هُن»، روشتة علاجية للوقاية من فقر الدم، لعدم الشعور بالبرد بالمأكولات، تتمثل في الآتي:

- اتباع النظام الغذائي السليم، يقي من التعرض لفقر الدم.

- اختيار الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضرات والبقوليات.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c، لتساعد تلك الأطعمة على امتصاص الجسم للحديد بشكل أفضل، التي تتمثل في الفواكه «البروكلي والجريب فروت والكيوي»، والعصائر الحمضية والفلفل.

- تناول فيتامين B-12 من مشتقات الحليب والحبوب الغنية ومنتجات فول الصويا.

- تناول القرنبيط الأخضر والطماطم والفراولة والبطيخ.