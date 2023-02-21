الامارات | موزة بنت مبارك تؤكد أهمية ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الأجيال المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أهمية ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى النشء والأجيال الجديدة وابتكار طرق وأساليب تدريس تعزز من توظيف "اللغة الأم” في التعليم بمختلف مراحله باعتبارها الوعاء الحضاري لتاريخ الأمة وتراثها العريق .

وأشارت إلى أن تخصيص الأمم المتحدة لليوم العالمي للغة الأم من شأنه أن يسلط الضوء على أهمية اللغة ودورها في التنشئة الاجتماعية ، ومن هنا فإن واجب مختلف الجهات المسؤولة هو تعزيز دور اللغة العربية في العملية التعليمية والحياة اليومية ، إذ تزخر اللغة العربية بمفردات ثرية تجعل منها مواكبة للتطور التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العالم على مدار الساعة .

جاء ذلك في كلمة للشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان على هامش مشاركة مؤسسة المباركة في احتفالات اليوم العالمي للغة الأم - الذي يوافق 21 فبراير من كل عام - حيث نظمت المؤسسة مسابقة علمية في مركز أبوظبي الإبداعي بين طلبة مدارس حمدان بن زايد ، والختم وثانوية أبوظبي ، والاتحاد في إمارة أبوظبي تحت شعار " بلغتي أبدع ” .

من جانبها أكدت عائشة السعدي مدير عام مؤسسة المباركة بالإنابة أهمية هذه المسابقة التي تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية وإبداعاتهم في اللغة العربية ورعاية هذه الإبداعات بما يكفل لها الاستدامة في مدارسهم ومن قبل أسرهم .

وأضاف أنه من هنا جاء طرح مؤسسة المباركة لهذه المسابقة التي ضمت 30 طالباً تنافسوا في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في اللغة العربية.. لافتة إلى أن طلبة مدرسة حمدان بن زايد فازوا في المسابقة وقدمت لهم المؤسسة جوائز عينية وشهادات تقدير .

