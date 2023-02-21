مصصمة أزياء تعرض ملابس لذوي الهمم في أسبوع لندن للموضة.. «نالت إعجاب الجميع»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مجموعة من التصاميم العصرية يرتديها سيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة منهن من تتحرك على المسرح بكرسي متحرك، والأخرى تستند على عصا، ليخرج عرض مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا جينكينز للنور لأول مرة، ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة، الذي بدأ في17 فبراير، واستطاعت عروض «فيكتوريا» لدعم ذوي الإعاقة لفت الأنظار وإعجاب كبير من قبل الجمهور، وفقا لموقع صحيفة مترو البريطانية.

عرض فيكتوريا جينكينز لذوي الاحتياجات الخاصة

وخلال فعاليات أسبوع الموضة في لندن قدمت فيكتوريا جنكينز، صاحبة ماركة الأزياء Unhidden، تصاميم عصرية يمكن ارتداؤها للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التصاميم مجموعة من السراويل المصممة خصيصًا لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي تحتوي على جيوب عمودية لتجنب سقوط المحتويات، وحزام خصر مرن حتى لا ينقطع عن أصحاب الكراسي المتحركة.

تفاصيل خدمية لذوي الإعاقة في الفساتين

خلال التصاميم التي قدمتها «فيكتوريا»في أسبوع لندن للموضة، توجد الكثير من التفاصيل التي تعمل على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها تلك الفساتين التي يوجد بها ما يسهل الوصول إلى أنابيب التغذية، وأغطية ذات فتحات للذراع لإتاحة الوصول لأولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

كما أن هناك أيضًا قمصان ناعمة لذوي الاحتياجات الحسية أو الذين يعانون من الحساسية تجاه بعض أنواع الاقمشة، وتفاصيل لتسهيل ارتداء القميص مثل وجود شريط فيلكرو بدلاً من الأزرار، وفقا لما قالته «فيكتوريا»، الأمر كله يتعلق بالسهولة وإمكانية الوصول مع المظهر الأنيق.

أتت الفكرة إلى «فيكتوريا» لأنها تعمل في مجال تقني الملابس، وتعاني هي الأخرى من إعاقة، ولديها العديد من المشاكل المعوية التي تتطلب العديد من العمليات الجراحية، قالت«في كل مرة اضطر الأطباء إلى فحصي، لاحظت كيف اضطروا إلى خلع كل ملابسي عادة أمام فريق من الأطباء، لم استطع حتى الوصول خط ذراعي أو منفذ الصدر دون إزالة الملابس»، معاناتها وتأثرها بمعاناة الآخرين الهمتها أفكارًا لعروضها لذوي الاحتياجات الخاصة.