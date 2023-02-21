هل نظام الكيتو دايت يسبب حصوات على الكلى؟.. آثار جانبية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد نظام «الكيتو دايت» من أكثر الأنظمة الغذائية الشائعة في الوقت الحالي، خاصةً لدى السيدات اللاتي يردن اتباع إنقاص الوزن بصورة سريعة، فهو عبارة عن نظام غذائي عالي الدهون والبروتينات، ومنخفض للغاية في الكربوهيدرات، ويشهد الكثير من الناس هذا الاتجاه الغذائي دون النظر إلى عواقبه الوخيمة التي يمكن أن تدمر الصحة، والآثار الجانبية لنظام الكيتو أكثر من فوائده إذ أنه يؤثر على الكلى، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أثر نظام الكيتو على الكلى.

نظام الكيتو يؤثر على الكلى

قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن نظام الكيتو يسبب عواقب صحية وخيمة، إذ أنه يحدث مضاعفات تتمثل في الآثار الجانبية الضارة أكثر من الفوائد، فنظام الكيتو يعتمد على زيادة البروتين في الجسم، ويؤثر ارتفاع مستوى البروتين على الكلى عند المرضى وهو ما اتفقت معه «هايدي فايز»، أخصائية الباطنة، إذ أن زيادة تناول البروتينات تتسبب في زيادة نسبة الحمضية في الدم، التي تتسبب في ظهور الكثير من الأعراض المرضية على الكلى.

كما نوه «عفيفي»، بأن المعدلات الطبيعية لتناول البروتين أن يكون ما بين 2.1 إلى واحد ونصف جرام من البروتين، لكل كيلوجرام من وزن الجسم، والكيتو يعمل على زيادة بروتينات الجسم، والنظام الغذائي المتوازن يضم 50% كربوهيدرات، و30% دهون، و20% بروتينات.

الآثار الجانبية لنظام الكيتو

وأضاف «عفيفي»، إن نظام الكيتو له آثار جانبية أخرى، وهي كالتالي:

- يؤدي إلى تصلب شرايين القلب التاجية.

- بما لها من عواقب وخيمة منها الذبذبة الأذينية،

- السكتة القلبية والدماغية، واعتلال عضلة القلب، والفشل القلبي.

- خلل في وظائف المخ.

- صعوبة ممارسة التمارين الرياضية.

- خلل في الجهاز الهضمي.

- يرفع الكولسترول الضار.